Бывшая соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская призвала ООН созвать заседание Совбеза. По мнению оппозиционерки, вопрос Беларуси должен быть включен в повестку дня, так как политический кризис в стране длится уже почти полгода.

ООН должна отреагировать на беззаконие в Беларуси, - Тихановская

Кризис, который сейчас охватил Беларусь, может перерасти во что-то значительно худшее. Об этом Тихановская сообщила во время онлайн-заседания Совбеза ООН по формуле Арии, информирует Интерфакс-Украина.

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Оппозиционерка призвала Организацию Объединенных Наций откровенно говорить о насилии и беззаконии в Беларуси. Тихановская также упомянула о давлении на независимые СМИ, цензуре, блокировке интернет-ресурсов и случаях, когда интернет исчезал вообще.

Важно! По словам лидера оппозиции, в 2020 в Беларуси журналистов задерживали больше 470 раз, 97 медийщикам назначили административные аресты, более 50 сайтов заблокировали.

8 активистов погибли из-за насилия силовиков

Задержаны свыше 32 тысяч человек, около 900 подозреваемых – по политически мотивированным уголовным делам, 400 случаев пыток, о которых сообщили ООН, 8 активистов погибли в связи с насилием силовиков,

– рассказала Тихановская.

В Координационном совете Беларуси уверены, что ситуация в стране не изменится к лучшему без международного вмешательства.

Тихановская призвала ОБСЕ принять участие в налаживании диалога

Отметим, что ранее Тихановская заявила о намерении провести в Беларуси новые выборы. Однако для этого ОБСЕ должна взять под контроль диалог между властью и оппозицией для решения кризиса.

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