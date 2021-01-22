Колишня суперниця Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська закликала ООН скликати засідання Радбезу. На думку опозиціонерки, питання Білорусі має бути включене в порядок денний, адже політична криза в країні триває вже майже пів року.

ООН має відреагувати на беззаконня у Білорусі, – Тихановська

Криза, яка зараз охопила Білорусь, може перерости у щось значно гірше. Про це Тихановська повідомила під час онлайн-засідання Радбезу ООН за формулою Арії, інформує Інтерфакс-Україна.

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Опозиціонерка закликала Організацію Об'єднаних Націй відверто говорити про насилля та беззаконня у Білорусі. Тихановська також згадала про тиск на незалежні ЗМІ, цензуру, блокування інтернет-ресурсів та випадки, коли інтернет зникав взагалі.

Важливо! За словами лідерки опозиції, у 2020 у Білорусі журналістів затримували більше ніж 470 разів, 97 медійникам призначили адміністративні арешти, понад 50 сайтів заблокували.

8 активістів загинули через насилля силовиків

Затримано понад 32 тисячі осіб, близько 900 підозрюваних – за політично вмотивовані кримінальні справи, 400 випадків тортур, про які повідомили ООН, 8 активістів загинули в зв'язку з насильством силовиків,

– розповіла Тихановська.

У Координаційній раді Білорусі впевнені, що ситуація в країні не зміниться на краще без міжнародного втручання.

Тихановська закликала ОБСЄ взяти участь у налагодженні діалогу

Зазначимо, що раніше Тихановська заявила про намір провести у Білорусі нові вибори. Проте задля цього ОБСЄ повинна взяти під контроль діалог між владою та опозицією – задля вирішення кризи.

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