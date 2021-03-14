Телеграм-канал NEXTA больше не координирует протесты в Беларуси
Один из самых популярных телеграм-каналов в мире NEXTA отошел от помощи протестующим в Беларуси. Поскольку люди переняли организацию митингов на себя, телеграм-канал сфокусировался на другой деятельности.
Источник:Deutsche Welle
Основатель телеграм-канала NEXTA Степан Путило рассказал, что координацией теперь занимаются сами протестующие. Они создают свои чаты, в которых сами собираются на акции.
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Мы изменили тактику – мы больше не помогаем людям в координации протестов. Потому что люди организуются сами: во дворах, в дворовых чатах. Кстати, эти чаты сейчас называют экстремистскими, террористическими,
– рассказал Путило.
Поэтому канал, вместо координации, занимается расследованиями преступлений Лукашенко. Недавно NEXTA опубликовали фильм "Золотое дно" о состоянии самопровозглашенного президента. Журналисты выяснили, что он фактически приватизировал несколько резиденций и дворец в Минске.
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Что известно о NEXTA-Live
- NEXTA-Live в августе 2020 года вошел в 10 самых популярных телеграм-каналов в мире. Тогда он имел более 2 миллионов подписчиков.
- Все потому, что канал освещал протесты в Беларуси, рассказывал объективную информацию и координировал людей.
- Фактически телеграм-канал стал главным источником связи белорусских протестующих.
- Его основателем является 22-летний Степан Путило – белорусский журналист и блогер. Он создал его в 2019 году.
- Редакция NEXTA расположена в Польше, куда выехали ее редакторы из-за преследований.
- Следственный комитет Беларуси 7 февраля 2021 года требовал от Польши, чтобы Путило экстрадировали в Беларусь.
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