Один из самых популярных телеграм-каналов в мире NEXTA отошел от помощи протестующим в Беларуси. Поскольку люди переняли организацию митингов на себя, телеграм-канал сфокусировался на другой деятельности.

Основатель телеграм-канала NEXTA Степан Путило рассказал, что координацией теперь занимаются сами протестующие. Они создают свои чаты, в которых сами собираются на акции.

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Мы изменили тактику – мы больше не помогаем людям в координации протестов. Потому что люди организуются сами: во дворах, в дворовых чатах. Кстати, эти чаты сейчас называют экстремистскими, террористическими,

– рассказал Путило.

Поэтому канал, вместо координации, занимается расследованиями преступлений Лукашенко. Недавно NEXTA опубликовали фильм "Золотое дно" о состоянии самопровозглашенного президента. Журналисты выяснили, что он фактически приватизировал несколько резиденций и дворец в Минске.

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По состоянию на 14 марта в телеграм-канале NEXTA-Live более 1,4 миллиона подписчиков.

Фактически редакция NEXTA вела три телеграм-канала: Основной NEXTA, где публиковали инсайды и аналитику,

NEXTA Live – оперативные и эксклюзивные новости Беларуси,

канал LUXTA, который публиковал картинки, неформальные комментарии и сатиру.

Что известно о NEXTA-Live