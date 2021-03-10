Калечили и убивали украинцев: сколько экс-беркутовцев теперь служат в белорусской милиции
Согласно данным журналистского расследования, более 10 бывших бойцов "Беркута" бежали на территорию Беларуси и служат в милиции. А часть из них даже переоделись в форму ОМОНа и задерживают активистов на протестах.
Источник:"Нови час"
Журналисты-расследователи установили, что большинство идентифицированных служат в рядах минского и областного спецподразделения.
Важно Дела Майдана: суд разрешил спецрасследование по "титушкам", которые помогали "Беркуту"
Как сказал расследователь Денис Ивашин, экс-беркутовцы теперь занимают разные должности, но все они – в силовых структурах.
Эти люди занимают разные должности. Есть, например, среди них и старшины и прапорщики, старшие прапорщики, а также офицерский состав. Есть и 3 капитана – это Сергей Гавриляк, Сергей Киминчижи и Дмитрий Анцупов,
– пояснил Ивашин.
Список идентифицированных экс-бойцов украинского "Беркута"
- Евгения Лысак – из николаевского "Беркута", сейчас является фельдшером в звании старшего прапорщика в милиции Минска;
- Николай Черепин – сейчас командир 9-го взвода 3-й оперативной роты спецназа Минского горисполкома в звании прапорщика милиции;
- Игорь Запалух – из николаевского "Беркута", сейчас старший лейтенант в минском ОМОН;
- Сергей Гавриляк – из Николаевского "Беркута";
- Дмитрий Анцупов – из николаевского "Беркута", сейчас инспектор отдела специальной подготовки ОМОН в Минске;
- Анатолий Примак – сейчас служит в минском ОМОН;
- Сергей Киминчижи – из одесского "Беркута";
- Сергей Панасенко – из николаевского "Беркута";
- Николай Стогорняк – из николаевского "Беркута".
Некоторые из них, подчеркнул журналист, были зафиксированы во время задержания на акциях протеста в Беларуси.
К теме Из "Беркута" в ОМОН: бывшие украинские силовики теперь разгоняют протесты в Беларуси
Заметим, что беркутовцы – это бойцы специального назначения, входившие в подразделение милиции МВД Украины. Неоднократно беркутовцев привлекали для подавления протестов, выступлений и демонстраций в Украине. Но особой жестокостью беркутовцы "отличились" во время событий Революции Достоинства зимой 2013–2014 года. "Беркут" ликвидировали 25 февраля 2014 года за превышение полномочий.
Поделиться новостью