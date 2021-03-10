Согласно данным журналистского расследования, более 10 бывших бойцов "Беркута" бежали на территорию Беларуси и служат в милиции. А часть из них даже переоделись в форму ОМОНа и задерживают активистов на протестах.

Журналисты-расследователи установили, что большинство идентифицированных служат в рядах минского и областного спецподразделения.

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Как сказал расследователь Денис Ивашин, экс-беркутовцы теперь занимают разные должности, но все они – в силовых структурах.

Эти люди занимают разные должности. Есть, например, среди них и старшины и прапорщики, старшие прапорщики, а также офицерский состав. Есть и 3 капитана – это Сергей Гавриляк, Сергей Киминчижи и Дмитрий Анцупов,

– пояснил Ивашин.

Список идентифицированных экс-бойцов украинского "Беркута"

Евгения Лысак – из николаевского "Беркута", сейчас является фельдшером в звании старшего прапорщика в милиции Минска;

Николай Черепин – сейчас командир 9-го взвода 3-й оперативной роты спецназа Минского горисполкома в звании прапорщика милиции;

Игорь Запалух – из николаевского "Беркута", сейчас старший лейтенант в минском ОМОН;

Сергей Гавриляк – из Николаевского "Беркута";

Дмитрий Анцупов – из николаевского "Беркута", сейчас инспектор отдела специальной подготовки ОМОН в Минске;

Анатолий Примак – сейчас служит в минском ОМОН;

Сергей Киминчижи – из одесского "Беркута";

Сергей Панасенко – из николаевского "Беркута";

Николай Стогорняк – из николаевского "Беркута".

Некоторые из них, подчеркнул журналист, были зафиксированы во время задержания на акциях протеста в Беларуси.

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Заметим, что беркутовцы – это бойцы специального назначения, входившие в подразделение милиции МВД Украины. Неоднократно беркутовцев привлекали для подавления протестов, выступлений и демонстраций в Украине. Но особой жестокостью беркутовцы "отличились" во время событий Революции Достоинства зимой 2013–2014 года. "Беркут" ликвидировали 25 февраля 2014 года за превышение полномочий.