Згідно з даними журналістського розслідування, понад 10 колишній бійців "Беркуту" втекли на територію Білорусі й служать у тамтешній міліції. А частина з них навіть переодяглися у форму ОМОНу і затримують активістів на протестах.

Журналісти-розслідувачі встановили, що більшість ідентифікованих служать у лавах мінського та обласного спецпідрозділу.

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Як сказав розслідувач Денис Івашин, ексберкутівці тепер обіймають різні посади, але всі вони – у силових структурах.

Ці люди обіймають різні посади. Є, наприклад, серед них і старшини, і прапорщики, старші прапорщики, а також офіцерський склад. Є і 3 капітани – це Сергій Гавриляк, Сергій Кімінчіжі та Дмитро Анцупов,

– пояснив Івашин.

Список ідентифікованих ексбійців українського "Беркуту"

Євгенія Лисак – із миколаївського "Беркуту", зараз є фельдшером у званні старшого прапорщика в міліції Мінська;

Микола Черепін – нині командир 9-го взводу 3-ї оперативної роти спецназу Мінського міськвиконкому у званні прапорщика міліції;

Ігор Запалух – із миколаївського "Беркуту", нині старший лейтенант у мінському ОМОН;

Ігор Запалух – із миколаївського "Беркуту", нині старший лейтенант у мінському ОМОН; Сергій Гавриляк – із миколаївського "Беркуту";

Дмитро Анцупов – із миколаївського "Беркуту", нині інспектор відділу спеціальної підготовки ОМОНу в Мінську;

Анатолій Примак – нині служить у мінському ОМОН;

Сергій Кімінчижі – з одеського "Беркуту";

Сергій Панасенко – з миколаївського "Беркуту";

Микола Стогорняк – із миколаївського "Беркуту".

Деякі з них, підкреслив журналіст, були зафіксовані під час затримання на акціях протесту в Білорусі.

До теми З "Беркута" в ОМОН: колишні українські силовики тепер розганяють протести в Білорусі

Зауважимо, що беркутівці – це бійці спеціального призначення, що входили до підрозділу міліції МВС України. Неодноразово беркутівців залучали для придушення протестів, виступів і демонстрацій в Україні. Але особливою жорстокістю беркутівці "відзначилися" під час подій Революції Гідності взимку 2013 – 2014 року. "Беркут" ліквідували 25 лютого 2014 року за перевищення повноважень.