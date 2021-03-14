Телеграм-канал NEXTA більше не координує протести у Білорусі
Один з найпопулярніших телеграм-каналів у світі NEXTA відійшов від допомоги протестувальникам у Білорусі. Оскільки люди перейняли організацію мітингів на себе, телеграм-канал сфокусувався на іншій діяльності.
Джерело:Deutsche Welle
Засновник телеграм-каналу NEXTA Степан Путіло розповів, що координацією тепер займаються самі протестувальники. Вони створюють свої чати, у яких самі збираються на акції.
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Ми змінили тактику – ми більше не допомагаємо людям у координації протестів. Тому що люди організуються самі: у дворах, у дворових чатах. До речі, ці чати зараз називають екстремістськими, терористичними,
– розповів Путіло.
Відтак канал, замість координування, займається розслідуваннями злочинів Лукашенка. Нещодавно NEXTA опублікували фільм "Золоте дно" про статки самопроголошеного президента. Журналісти з'ясували, що він фактично приватизував кілька резиденцій і палац в Мінську.
Детальніше Палац Лукашенка: NEXTA показало фільм про статки білоруського диктатора
Що відомо про NEXTA-Live
- NEXTA-Live у серпні 2020 року увійшов до 10 найпопулярніших телеграм-каналів у світі. Тоді він мав понад 2 мільйони підписників.
- Усе через те, що канал висвітлював протести у Білорусі, надавав об'єктивну інформацію та координував людей.
- Фактично телеграм-канал став головним джерелом зв'язку білоруських протестувальників.
- Його засновником є 22-річний Степан Путіло – білоруський журналіст та блогер. Він створив його у 2019 році.
- Редакція NEXTA розташована у Польщі, куди виїхали її редактори через переслідування.
- Слідчий комітет Білорусі 7 лютого 2021 року вимагав у Польщі, аби Путіла екстрадували до Білорусі.
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