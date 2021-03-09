Дворец Лукашенко: NEXTA показало фильм о состоянии белорусского диктатора
Оппозиционное интернет-издание Nexta опубликовало фильм "Золотое дно" о состоянии Александра Лукашенко. Журналисты выяснили, что самопровозглашенный президент фактически приватизировал несколько резиденций и дворец в Минске.
Источник:Ютуб-канал NEXTA
Кроме этого, он активно использует роскошные автомобили, которые формально находятся в собственности государства. Общая стоимость люксового автопарка – 4 миллиона евро.
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Роскошное имущество, которым владеет Лукашенко
Среди имущества, которым пользуется Лукашенко, – базы отдыха "Крупенино" и хутор "Вискули" в Брестской области.
Всего в распоряжении самопровозглашенного главы Беларуси – 8 объектов недвижимости. Один из сотрудников администрации Лукашенко анонимно рассказал журналистам, что на содержание всей недвижимости из госбюджета ежегодно тратятся десятки миллионов долларов.
В расследовании NEXTA также показана роскошная резиденция, которой пользуется Лукашенко. Говорится о Дворце Независимости в Минске, общая площадь которого – более 50 тысяч квадратных метров.
Дворец Независимости в Минске / Скриншот с видео
По информации анонимного источника, в резиденции есть:
- баня;
- сауна;
- зимний сад;
- рабочие кабинеты;
- медицинский кабинет;
- комната для хранения оружия;
- винный погреб;
- вертолетная площадка.
Элитный автопарк Лукашенко
В автопарке самопровозглашенного белорусского президента журналисты NEXTA нашли:
- Maybach за 1,5 миллиона долларов;
- Rolls-Royce за 170 тысяч долларов;
- Tesla за 100 тысяч долларов;
- 2 машины Audi, которые стоят 100 тысяч евро;
- Mercedes за 160 тысяч евро.
В фильме говорится, что содержание такого количества автомобилей ежегодно составляет сотни миллионов долларов.
Смотрите фильм "Золотое дно" о состоянии Лукашенко: видео
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