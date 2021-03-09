Оппозиционное интернет-издание Nexta опубликовало фильм "Золотое дно" о состоянии Александра Лукашенко. Журналисты выяснили, что самопровозглашенный президент фактически приватизировал несколько резиденций и дворец в Минске.

Кроме этого, он активно использует роскошные автомобили, которые формально находятся в собственности государства. Общая стоимость люксового автопарка – 4 миллиона евро.

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Роскошное имущество, которым владеет Лукашенко

Среди имущества, которым пользуется Лукашенко, – базы отдыха "Крупенино" и хутор "Вискули" в Брестской области.

Всего в распоряжении самопровозглашенного главы Беларуси – 8 объектов недвижимости. Один из сотрудников администрации Лукашенко анонимно рассказал журналистам, что на содержание всей недвижимости из госбюджета ежегодно тратятся десятки миллионов долларов.

В расследовании NEXTA также показана роскошная резиденция, которой пользуется Лукашенко. Говорится о Дворце Независимости в Минске, общая площадь которого – более 50 тысяч квадратных метров.



Дворец Независимости в Минске / Скриншот с видео

По информации анонимного источника, в резиденции есть:

баня;

сауна;

зимний сад;

рабочие кабинеты;

медицинский кабинет;

комната для хранения оружия;

винный погреб;

вертолетная площадка.

Элитный автопарк Лукашенко

В автопарке самопровозглашенного белорусского президента журналисты NEXTA нашли:

Maybach за 1,5 миллиона долларов;

Rolls-Royce за 170 тысяч долларов;

Tesla за 100 тысяч долларов;

2 машины Audi, которые стоят 100 тысяч евро;

Mercedes за 160 тысяч евро.

В фильме говорится, что содержание такого количества автомобилей ежегодно составляет сотни миллионов долларов.

Смотрите фильм "Золотое дно" о состоянии Лукашенко: видео