Александр Лукашенко пообещал белорусам, что у них будут и другие президенты, кроме него. Диктатор даже назвал людей, которые могут претендовать на кресло главы государства.

Об этом белорусский политик рассказал 19 марта во время рабочего визита в Гродненскую область. Он отметил, что Беларусь "никому не будет кланяться и не будет стоять на коленях".

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Диктатор отметил, что "возможно, где-то люди живут не хуже". Однако он уверен, что после того, как удастся оправиться после пандемии COVID-19, белорусы "увидят, где жить лучше".

Живем как можем, не хуже других. Поэтому держитесь за свою землю. Будут у вас другие президенты, я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения,

– сказал Лукашенко.

"Очень правильно украинцы говорят, что белорусы не пуганы, не биты. А я им отвечаю, что не хочу, чтобы моих белорусов били, как в Украине. Вот это катастрофа. Это страшно", – цинично добавил он.

Обратите внимание! Белорусы не верят в честную победу Лукашенко на выборах в шестой раз подряд. Из-за этого вспыхнули протесты. Демонстрантов жестоко избивали силовики. К сожалению, есть погибшие.

Кто может возглавить Беларусь после Лукашенко

Телеграм-канал "Пул Первого" опубликовал видео, в котором Лукашенко называет своих возможных преемников. Он заверил, что его дети не будут баллотироваться в президенты. И добавил, что есть "крепкие кандидаты".

"Здесь есть два моих человека, они могут участвовать. Один генерал, другой – губернатор. Молодые, толковые, новое поколение, знают цену этой стране. Я так начинаю присматриваться – оказывается, у нас есть достойные люди", – сказал он.



Юрий Караев (слева) и Владимир Караник (справа) / Скриншот

Юрий Караев

Это – генерал и помощник президента, инспектор по Гродненской области. С июня 2019 по октябрь 2020 года он возглавлял белорусское МВД.

Комментируя разгон протестов силовиками в августе 2020 года, говорил, что как глава МВД "организовывал не насилие, а охрану общественного порядка".

"Для сохранения государства какое-то минимальное насилие все же бывает. Без него, ну, невозможно", – заявлял Караев.

Владимир Караник