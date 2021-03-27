В Минск стягивают спецтехнику: уже есть первые задержанные – фото, видео
На улицах Минска 27 марта утром появилась спецтехника. Людей с бело-красно-белыми флагами видят в разных районах столицы. Некоторых из них уже задержали.
Источник:24 канал
Местные СМИ и телеграм-каналы сообщили, что задерживают протестующих люди без опознавательных знаков. Они агрессивно настроены к гражданам, имеющим символику.
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Добавим, что белорусы объявили первую в этом сезоне массовую протестную акцию 27 марта в 14:00. Однако спецтехнику в столицу стягивают с самого утра.
На кадрах, распространенных в соцсети, видны водометы и заградительные машины.
Первые задержания
Несмотря на то, что официально протест еще даже не начался, на станции метро "Пушкинская" уже начали задерживать людей, больше всего – молодых.
Также выборочно останавливают и смотрят мобильные телефоны,
– написали читатели "Белсат".
Несмотря на запугивания и задержания, белорусы далее призывают всех выходить на протесты.
Ситуация в Беларуси: последние события
- 26 марта в Беларуси отметили День Воли, который не признает режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- В этот день в Минске задержали 87 человек. Еще примерно 50 человек попали в милицию из других населенных пунктов.
- Оппозиционерка Светлана Тихановская призвала белорусов к новой волне протестов.
- В то же время Лукашенко заверил, что страна должна быть готова ко всему, ведь им "не дадут спокойно жить".
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