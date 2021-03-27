На улицах Минска 27 марта утром появилась спецтехника. Людей с бело-красно-белыми флагами видят в разных районах столицы. Некоторых из них уже задержали.

Местные СМИ и телеграм-каналы сообщили, что задерживают протестующих люди без опознавательных знаков. Они агрессивно настроены к гражданам, имеющим символику.

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Добавим, что белорусы объявили первую в этом сезоне массовую протестную акцию 27 марта в 14:00. Однако спецтехнику в столицу стягивают с самого утра.

На кадрах, распространенных в соцсети, видны водометы и заградительные машины.

Первые задержания

Несмотря на то, что официально протест еще даже не начался, на станции метро "Пушкинская" уже начали задерживать людей, больше всего – молодых.

Также выборочно останавливают и смотрят мобильные телефоны,

– написали читатели "Белсат".

Несмотря на запугивания и задержания, белорусы далее призывают всех выходить на протесты.

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