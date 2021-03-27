У Мінськ стягують спецтехніку: вже є перші затримані – фото, відео
На вулицях Мінська 27 березня зранку з'явилася спецтехніка. Людей з біло-червоно-білими прапорами бачать в різних районах столиці. Деяких з них вже затримали.
Джерело:24 канал
Місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомили, що затримують протестувальників люди без розпізнавальних знаків. Вони агресивно налаштовані до громадян, які мають символіку.
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Додамо, що білоруси оголосили першу в цьому сезоні масову протестну акцію на 27 березня о 14:00. Однак спецтехніку до столиці стягують з самого ранку.
На кадрах, поширених у соцмережі, видно водомети і загороджувальні машини.
Перші затримання
Попри те, що офіційно протест ще навіть не почався, на станції метро "Пушкінська" вже почали затримувати людей, найбільше – молодих.
Також вибірково зупиняють і дивляться мобільні телефони,
– написали читачі "Белсат".
Не зважаючи на залякування та затримання, білоруси далі закликають усіх виходити на протести.
Ситуація у Білорусі: останні події
- 26 березня у Білорусі відзначили День волі, який не визнає режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
- У цей день у Мінську затримали 87 людей. Ще приблизно 50 осіб потрапили до правоохоронців з інших населених пунктів.
- Опозиціонерка Світлана Тихановська закликала білорусів до нової хвилі протестів.
- Водночас Лукашенко запевнив, що країна має бути готовою до всього, адже їм "не дадуть спокійно жити".
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