Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна має бути готовою до будь-яких протестів та мітингів. Тому держава повинна мати адекватні інструменти реагування.

На засіданні щодо вдосконалення законодавчих актів Олександр Лукашенко наголосив, що потрібно бути готовими нових протестів. Він наголошує, що держава має мати "адекватні інструменти захисту", які саме – не відомо.

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Нам жити спокійно не дадуть, тому ми повинні бути готовими до будь-якої деструктивної діяльності: від закликів до незаконних страйків, до маніпулювання свідомістю людей за допомогою інтернет-технологій,

– заявив він.

Також Лукашенко наголосив, що Білорусі потрібно змінювати всі напрямки законодавства нібито заради простого народу.

"Висновок був однозначний: необхідне коригування в усіх напрямках – кримінальному, трудовому та інших законодавствах. Об'єктивною основою для цього є запит простих громадян на забезпечення громадської безпеки, збереження порядку і миру в країні", – додав самопроголошений лідер.

Що відбувається в Білорусі: