Нам не дадуть спокійно жити, – Лукашенко про можливі протести в Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна має бути готовою до будь-яких протестів та мітингів. Тому держава повинна мати адекватні інструменти реагування.
Джерело:BELTA
На засіданні щодо вдосконалення законодавчих актів Олександр Лукашенко наголосив, що потрібно бути готовими нових протестів. Він наголошує, що держава має мати "адекватні інструменти захисту", які саме – не відомо.
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Нам жити спокійно не дадуть, тому ми повинні бути готовими до будь-якої деструктивної діяльності: від закликів до незаконних страйків, до маніпулювання свідомістю людей за допомогою інтернет-технологій,
– заявив він.
Також Лукашенко наголосив, що Білорусі потрібно змінювати всі напрямки законодавства нібито заради простого народу.
"Висновок був однозначний: необхідне коригування в усіх напрямках – кримінальному, трудовому та інших законодавствах. Об'єктивною основою для цього є запит простих громадян на забезпечення громадської безпеки, збереження порядку і миру в країні", – додав самопроголошений лідер.
Що відбувається в Білорусі:
- 9 серпня 2020 року в Білорусі почались масові протести після виборів президента, оскільки люди переконані, що результати виборів сфальсифіковані.
- Олександр Лукашенко перебуває на посаді вже 25 років, проте тільки перші його вибори у 1994 році вважаються чесними та вільними
- За результатами екзитполів на виборах 2020 в Білорусі перемогла Світлана Тихоновська. Після тиску з боку влади вона змушена була покинути країну, а з жовтня минулого року перебуває у розшуку. Наразі вона проживає у Литві.
- У березні 2021 році польський канал NEXTA випустив розслідування про майно Лукашенка та його таємне життя. Білоруси підозрюють, що це може прискорити нові протести.
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