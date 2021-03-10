У КДБ Білорусі заявили, буцімто опозиційні лідери готують дестабілізацію ситуації в державі, яку планують на 25 – 27 березня. Глава Комітету Іван Тертель запевняє, що силовики знають плани опозиції та готуються до трьох можливих сценаріїв.

В ефірі державного телеканалу очільник Комітету держбезпеки заявив, що всі сценарії напрацьовують за кордоном, а організатори – громадяни Білорусі, які раніше втекли від переслідувань.

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Очікується, що організатори отримають основні фінансові дивіденди, а ті особи, які спробують офіційно організувати захід, згодом будуть відповідати за виведення людей на несанкціоновану частину на вулицях з елементами провокацій,

– заявив Іван Тертель.

За його словами, "спланована опозицією дестабілізація в країні" може призвести до жертв серед цивільних і надзвичайних ситуацій.

Три сценарії, до яких готуються силовики:

перший сценарій – подання офіційної заявки на проведення акції 25 березня, "неконтрольований вихід людей на вулиці за закликом опозиційних телеграм-каналів" і зіткнення з силовиками;

– подання офіційної заявки на проведення акції 25 березня, "неконтрольований вихід людей на вулиці за закликом опозиційних телеграм-каналів" і зіткнення з силовиками; другий сценарій – теж подання офіційної заявки на проведення акцій, але в іншій частині Мінська, виведення людей на вулиці "з емоційним підігрівом" і провокації щодо силовиків;

– теж подання офіційної заявки на проведення акцій, але в іншій частині Мінська, виведення людей на вулиці "з емоційним підігрівом" і провокації щодо силовиків; третій сценарій – розрахований на випадок відмови в проведенні акції, передбачає "інформаційні маніпуляції" з виведенням людей на вулиці й закликами до зіткнень з силовиками.

"Очікується, що провокації будуть, можливо, з боку третіх осіб, що матиме негативні наслідки й на цьому фоні вдасться виправдати ті кошти, які в це вкладено, і спровокувати подальше загострення ситуації", – заявив очільник КДБ.

Коротко про протести в Білорусі: