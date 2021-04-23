Путіну не по зубах Україна, тому він ухопився за Білорусь, – Шушкевич про "злиття" з Росією
Володимир Путін прагне, щоб Україна змінила своє ставлення до Росії, проте йому це не вдається. Зрештою Кремль активно почав розвивати процес щодо утворення союзу із Білоруссю.
Джерело:24 канал
Водночас наразі громадяни та опозиція Білорусі налаштовані проти режиму Олександра Лукашенка. Про це розповів колишній голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич.
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"Путін хоче забрати Україну, але вона йому не по зубах, це міцна демократична держава. Тому він ухопився за Білорусь, робити її союзною", – сказав Шушкевич.
За словами ексглави парламенту Верховної Ради Білорусі, відповідний процес – це фікція, адже через режим країна вже давно стала союзною для Росії. Проте всі побачили, що Лукашенко фальсифікував вибори – 300 тисяч людей вийшли з протестом на вулиці, аби цьому протистояти, додав Шушкевич.
Тому (самопроголошена влада – 24 канал) придумала, що це американські спецслужби об'єдналися проти Білорусі та Росії і їм потрібно протистояти. Вони об'єдналися проти свого народу,
– сказав ексглава парламенту Білорусі.
На думку Станіслава Шушкевича, наразі опозиції буде важко завадити утворенню союзу Білорусі та Росії, адже режим зробив їх зрадниками.
Станіслав Шушкевич про союз Росії з Білоруссю: дивіться відео
Союз Білорусі та Росії: коротко
- Володимир Путін 2 квітня зателефонував Олександру Лукашенку, вони обговорили 25-ліття договору про Союзну державу зокрема.
- Мовиться про конфедеративний союз Росії та Білорусі, який передбачає поетапно впроваджений єдиний економічний, валютний, військовий і політичний простори тощо.
- 23 квітня самопроголошений президент Білорусі заявив, що завершити створення Союзної держави Росія та Білорусь можуть вже восени 2021 року. Залишилося одне нерозв'язане питання – об'єднання податкових систем.
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