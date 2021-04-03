Глава Кремля Володимир Путін 2 квітня зателефонував Олександру Лукашенку. Вони обговорили низку питань, зокрема 25-ліття договору про Союзну державу.

Розмова політиків тривала близько пів години. Основними темами спілкування стали: ситуація у Білорусі, "зовнішні загрози" та боротьба з COVID-19.

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Про що ще говорили

Окремо Путін і Лукашенко обговорили опрацювання заходів у союзному форматі, включаючи проведення чергового засідання Вищої держради Союзної держави і VIII Форуму регіонів Білорусі та Росії,

– зазначили у пресслужбі Лукашенка.

Вони також висловили готовність до продовження продуктивної спільної роботи щодо подальшого розвитку всього комплексу російсько-білоруських союзницьких відносин.

Союзна держава Росії та Білорусі: що відомо

Союзна держава це конфедеративний союз Росії та Білорусі.

Він передбачає поетапно впроваджений єдиний економічний, митний, валютний, військовий, юридичний, гуманітарний, культурний, а зрештою – і політичний простір.

Відповідну угоду підписали у Москві ще 8 грудня 1999 року. До речі, переговори між сторонами супроводжувалися протестами білоруської опозиції.

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