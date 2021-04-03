Глава Кремля Владимир Путин 2 апреля позвонил Александру Лукашенко. Они обсудили ряд вопросов, в частности 25-летие договора о Союзном государстве.

Разговор политиков длился около получаса. Основными темами общения стали: ситуация в Беларуси, "внешние угрозы" и борьба с COVID-19.

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О чем еще говорили

Отдельно Путин и Лукашенко обсудили обработки мероприятий в союзном формате, включая проведение очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства и VIII Форума регионов Беларуси и России,

– отметили в пресс служба Лукашенко.

Они также выразили готовность к продолжению продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений.

Союзное государство: что известно

Союзное государство это конфедеративный союз России и Беларуси.

Он предусматривает поэтапное внедренное единое экономическое, таможенное, валютное, военное, юридическое, гуманитарное, культурное, а в итоге – и политическое пространство.

Соответствующее соглашение подписали в Москве еще 8 декабря 1999 года. Кстати, переговоры между сторонами сопровождались протестами белорусской оппозиции.

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