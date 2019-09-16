Конфедерації бути: Росія і Білорусь утворять союз до 2022 року

На початку вересня Росія і Білорусь підписали попередню програму економічної інтеграції. Вона розрахована на 1,5 роки й передбачає часткове об’єднання двох економічних систем з січня 2021 року.

Мовиться, щонайменше, про єдиний Податковий кодекс обох країн, зовнішньоторговий режим і Громадянський кодекс. Окрім того, держави планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, фактично об'єднати банківський нагляд, але залишити два центробанки. У планах також – створення єдиного регулятора ринків нафти, газу і електроенергії. Про це з посиланням на відповідні документи інформує "Коммерсант".

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Слід зауважити: такий ступінь інтеграції є вищим, аніж в ЄС. На рівні економік йдеться фактично про створення конфедеративної держави з 2022 року.

Що таке конфедерація? Це – політичний союз, кожний член якого зберігає незалежність. Є формою державного або соціального устрою. Держава-конфедерація має власні органи державної влади та управління, але водночас створює спеціальні органи для координації діяльності в певних, чітко визначених сферах.

Країни поки що не зважилися запровадити єдину валюту або об'єднати емісійні банки. Проте, вони збираються частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року, приміром, запровадять єдиний доступ до держзакупівель.

Водночас, програма ніяк не зачіпає державний устрій Росії і Білорусі, оборону, державну безпеку, освіту, охорону здоров'я і науку.

До уваги! Прем’єри обох країн узгодили "Програму дій Білорусі й Росії з реалізації положень договору про створення Союзної держави" ще 6 вересня, проте документ досі ніде не публікувався.

Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали ще 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

Як триває процес часткового об’єднання?

Розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха". Зі свого боку, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.



Хоча варто зазначити, що Олександр Лукашенко все ж побоюється, що Росія поглине Білорусь. Мало не в кожній своїй заяві наголошує, що як і раніше підтримує ідею створення Союзної держави з Російською Федерацією. Але головна умова – обидві країни повинні бути у рівнозначних у правах.