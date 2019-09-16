12:15
16 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
      Вєсті Кремля
      20:25, 14 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
      Вєсті.UA
      19:17, 14 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ

      Конфедерації бути: Росія і Білорусь утворять союз до 2022 року

      689 Читать новость на русском
      Росія і Білорусь щбираються створити конфедерацію до 2022 року
      Росія і Білорусь щбираються створити конфедерацію до 2022 року / Ілюстративне фото

      На початку вересня Росія і Білорусь підписали попередню програму економічної інтеграції. Вона розрахована на 1,5 роки й передбачає часткове об’єднання двох економічних систем з січня 2021 року.

      Мовиться, щонайменше, про єдиний Податковий кодекс обох країн, зовнішньоторговий режим і Громадянський кодекс. Окрім того, держави планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, фактично об'єднати банківський нагляд, але залишити два центробанки. У планах також – створення єдиного регулятора ринків нафти, газу і електроенергії. Про це з посиланням на відповідні документи інформує "Коммерсант".

      Читайте також: Лукашенко обіцяє Росії "не зраджувати", але просить "не нахиляти"

      Слід зауважити: такий ступінь інтеграції є вищим, аніж в ЄС. На рівні економік йдеться фактично про створення конфедеративної держави з 2022 року.

      Що таке конфедерація? Це – політичний союз, кожний член якого зберігає незалежність. Є формою державного або соціального устрою. Держава-конфедерація має власні органи державної влади та управління, але водночас створює спеціальні органи для координації діяльності в певних, чітко визначених сферах.

      Країни поки що не зважилися запровадити єдину валюту або об'єднати емісійні банки. Проте, вони збираються частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року, приміром, запровадять єдиний доступ до держзакупівель.

      Водночас, програма ніяк не зачіпає державний устрій Росії і Білорусі, оборону, державну безпеку, освіту, охорону здоров'я і науку.

      До уваги! Прем’єри обох країн узгодили "Програму дій Білорусі й Росії з реалізації положень договору про створення Союзної держави" ще 6 вересня, проте документ досі ніде не публікувався.

      Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали ще 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

      Як триває процес часткового об’єднання?

      Розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха". Зі свого боку, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

      Хоча варто зазначити, що Олександр Лукашенко все ж побоюється, що Росія поглине Білорусь. Мало не в кожній своїй заяві наголошує, що як і раніше підтримує ідею створення Союзної держави з Російською Федерацією. Але головна умова – обидві країни повинні бути у рівнозначних у правах.

      blog_ava
      Деяких, хто вибивається з оркестру "Слуги народу", попереджають телефонними дзвінками, – Лещенко
      сьогодні
      4559
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      сьогодні , 12:00 Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      Павло Казарін 92
      Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
      сьогодні , 08:35 Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
      Ігор Саджениця 827
      Головні новини 15 вересня: проєкт бюджету на 2020 рік та сутички на Марші рівності у Харкові
      сьогодні , 08:06 Головні новини 15 вересня: проєкт бюджету на 2020 рік та сутички на Марші рівності у Харкові
      2083
      Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      15 вересня , 22:00 Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      Блоги тижня 617
      Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      15 вересня , 20:30 Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      Віталій Дейнега 1989
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук