12:01
16 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Секрет семейных ценностей Кадырова. Жириновский разоблачил Навального
      Вєсті Кремля
      20:55, 14 сентября
      Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку
      Вєсті.UA
      19:23, 14 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ

      Конфедерации быть: Россия и Беларусь образуют союз до 2022 года

      151 Читати новину українською
      Россия и Беларусь собираются создать конфедерацию до 2022 года
      Россия и Беларусь собираются создать конфедерацию до 2022 года / Иллюстративное фото

      В начале сентября Россия и Беларусь подписали предварительную программу экономической интеграции. Она рассчитана на 1,5 года и предусматривает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

      Говорится, как минимум, о едином Налоговом кодексе обеих стран, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе. Кроме того, государства планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, фактически объединить банковский надзор, но оставить два центробанка. В планах также – создание единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии. Об этом со ссылкой на соответствующие документы информирует "Коммерсант".

      Читайте также: Лукашенко обещает России "не изменять", но просит "не наклонять"

      Следует заметить: такая степень интеграции выше, чем в ЕС. На уровне экономик речь идет фактически о создании конфедеративного государства с 2022 года.

      Что такое конфедерация? Это – политический союз, каждый член которого сохраняет независимость. Является формой государственного или социального устройства. Государство-конфедерация имеет собственные органы государственной власти и управления, но вместе с тем создает специальные органы для координации деятельности в четко определенных сферах.

      Страны пока не решились ввести единую валюту или объединить эмиссионные банки. Однако, они собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года, например, введут единый доступ к госзакупкам.

      В то же время, программа никак не затрагивает государственное устройство России и Беларуси, оборону, государственную безопасность, образование, здравоохранение и науку.

      Ко вниманию! Премьеры обеих стран согласовали "Программу действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства" еще 6 сентября, однако документ до сих пор нигде не публиковался.

      Что такое Союзное государство?Это сверхдержавное образование, охватывающее в себе Россию и Беларусь, с единым пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали еще 8 декабря 1999 в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

      Как идет процесс частичного объединения?

      Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все более громкими, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Со своей стороны, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

      Хотя стоит отметить, что Александр Лукашенко все же опасается, что Россия поглотит Беларусь. Чуть ли не в каждом своем заявлении подчеркивает, что по-прежнему поддерживает идею создания Союзного государства с Российской Федерацией. Но главное условие – обе страны должны быть в равнозначных в правах.

      blog_ava
      Гороскоп на 16 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      1723
      Теги: Новости политики Новости России Новости Беларуси
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      сегодня , 12:00 Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      Павло Казарін
      Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
      сегодня , 08:35 Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця 232
      Главные новости 15 сентября: Проект бюджета на 2020 год и Марш равенства в Харькове
      сегодня , 08:07 Главные новости 15 сентября: Проект бюджета на 2020 год и Марш равенства в Харькове
      1678
      Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      15 сентября , 22:00 Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      Блоги тижня 612
      Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      15 сентября , 20:30 Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      Віталій Дейнега 375
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук