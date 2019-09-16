Конфедерации быть: Россия и Беларусь образуют союз до 2022 года

В начале сентября Россия и Беларусь подписали предварительную программу экономической интеграции. Она рассчитана на 1,5 года и предусматривает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Говорится, как минимум, о едином Налоговом кодексе обеих стран, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе. Кроме того, государства планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, фактически объединить банковский надзор, но оставить два центробанка. В планах также – создание единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии. Об этом со ссылкой на соответствующие документы информирует "Коммерсант".

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Следует заметить: такая степень интеграции выше, чем в ЕС. На уровне экономик речь идет фактически о создании конфедеративного государства с 2022 года.

Что такое конфедерация? Это – политический союз, каждый член которого сохраняет независимость. Является формой государственного или социального устройства. Государство-конфедерация имеет собственные органы государственной власти и управления, но вместе с тем создает специальные органы для координации деятельности в четко определенных сферах.

Страны пока не решились ввести единую валюту или объединить эмиссионные банки. Однако, они собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года, например, введут единый доступ к госзакупкам.

В то же время, программа никак не затрагивает государственное устройство России и Беларуси, оборону, государственную безопасность, образование, здравоохранение и науку.

Ко вниманию! Премьеры обеих стран согласовали "Программу действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства" еще 6 сентября, однако документ до сих пор нигде не публиковался.

Что такое Союзное государство?Это сверхдержавное образование, охватывающее в себе Россию и Беларусь, с единым пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали еще 8 декабря 1999 в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Как идет процесс частичного объединения?

Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все более громкими, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Со своей стороны, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

Хотя стоит отметить, что Александр Лукашенко все же опасается, что Россия поглотит Беларусь. Чуть ли не в каждом своем заявлении подчеркивает, что по-прежнему поддерживает идею создания Союзного государства с Российской Федерацией. Но главное условие – обе страны должны быть в равнозначных в правах.