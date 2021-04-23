Путін хоче бути збирачем земель слов'янських, – військовий експерт з Росії про союз із Білоруссю
Володимир Путін та Олександр Лукашенко погодили завершення створення так званої Союзної держави. Втім, експерти сумніваються, що білоруський глава зможе відмовитись від свого посту.
Джерело:24 канал
Натомість для очільника Кремля – це принципово. Таку думку висловив військовий аналітик та журналіст із Росії Олександр Гольц. Так, звершити створення Союзної держави можуть вже восени 2021 року.
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Він також додав, що Путін серйозно замислився про свою історичну роль. Він її бачить по-своєму.
Путін хоче бути збирачем земель слов'янських,
– пояснив військовий аналітик.
Про наслідки такої держави
За його словами, якщо це станеться – Білорусь стане частиною Російської Федерації, разом з усіма наслідками для обох країн та всього світу.
"Нема сумнівів, що світова спільнота ще раз це негативно оцінить – ізоляція нашої країни ще більше посилиться", – вважає російський експерт.
Російський аналітик про створення Союзної держави: відео
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