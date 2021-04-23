Путин хочет быть собирателем земель славянских, – военный эксперт из России о союзе с Беларусью
Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали завершение создания так называемого Союзного государства. Впрочем, эксперты сомневаются, что белорусский глава сможет отказаться от своего поста.
Источник:24 канал
Между тем для главы Кремля это – принципиально. Такое мнение высказал военный аналитик и журналист из России Александр Гольц. Так, закончить создание Союзного государства могут уже осенью 2021 года.
Подробно На поклоне у Путина: Лукашенко сказал, когда Россия и Беларусь завершат создание Союзного государства
Он также добавил, что Путин серьезно задумался о своей исторической роли. Он ее видит по-своему.
Путин хочет быть собирателем земель славянских,
– пояснил военный аналитик.
О последствиях такого государства
По его словам, если это произойдет – Беларусь станет частью Российской Федерации, вместе со всеми последствиями для обеих стран и всего мира.
"Нет сомнений, что мировое сообщество еще раз это негативно оценит – изоляция нашей страны еще больше усилится", – считает российский эксперт.
Российский аналитик о создании Союзного государства: видео
Поделиться новостью