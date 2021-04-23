Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали завершение создания так называемого Союзного государства. Впрочем, эксперты сомневаются, что белорусский глава сможет отказаться от своего поста.

Между тем для главы Кремля это – принципиально. Такое мнение высказал военный аналитик и журналист из России Александр Гольц. Так, закончить создание Союзного государства могут уже осенью 2021 года.

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Он также добавил, что Путин серьезно задумался о своей исторической роли. Он ее видит по-своему.

Путин хочет быть собирателем земель славянских,

– пояснил военный аналитик.

О последствиях такого государства

По его словам, если это произойдет – Беларусь станет частью Российской Федерации, вместе со всеми последствиями для обеих стран и всего мира.

"Нет сомнений, что мировое сообщество еще раз это негативно оценит – изоляция нашей страны еще больше усилится", – считает российский эксперт.

Справка. Союзное государство – это некое надгосударственное образование. То есть Беларусь и Россия будут иметь единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное и культурное пространство. Создание этого объединения продолжается уже больше 20 лет.

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