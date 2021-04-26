Беларусь не намерена закрывать посольства в европейских странах, в том числе и в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Он подтвердил, что руководство страны действительно закрывает дипломатические учреждения в ряде государств. Однако такое решение не касается посольств Беларуси в Европе.

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Беларусь не намерена закрывать посольства в Европе, – Макей

Владимир Макей сообщил, МИД Беларуси сокращает посольства в тех странах, где их не выгодно держать вследствие малого товарооборота и низкого экспорта.

Поэтому в некоторых государствах будем сокращать наши посольства, но это не касается европейских стран, Украины,

– отметил он.

По словам дипломата, Министерство иностранных дел Беларуси понимает, что снова открыть дипломатическое учреждение после закрытия будет значительно сложнее. И добавил, в МИД будут продолжать взаимодействовать с другими странами.

"Но мы будем смотреть на то, как они будут относиться к нам. И если будут нюансы, которые не позволят нам осуществлять дипломатическое присутствие в странах, принимать соответствующие решения", – отметил он.

Владимир Макей также рассказал, что белорусское МИД готово к нормальным отношениям со всеми партнерами, в том числе и со странами Запада. Впрочем заметил, что российское направление для Беларуси остается основным.

Что этому предшествовало