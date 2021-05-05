Добре, що втримали ситуацію, – проросійський Додон похвалив Лукашенка за придушення протестів
Ексочільник Молдови Ігор Додон зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони поговорили про ситуацію у країнах, політику та санкції.
Джерело:Sputnik Ближнее зарубежье
Додон назвав Лукашенка прикладом. Зокрема в тому, як він витримав тиск під час останніх подій в Білорусі.
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Експрезидент Молдови подякував Лукашенку за можливість зустрітися, поспілкуватися, обмінятися досвідом і думками про те, що відбувається у світі.
Добре, що втримали ситуацію,
– сказав Додон.
На це Лукашенко відповів, що не міг її не втримати.
За словами Додона, подібний сценарій готують і в Молдові, адже там незабаром відбудуться дострокові вибори в парламент.
Лукашенко наголосив, що потрібно поважати самих себе і жорстко відстоювати свої інтереси: "Хоч ми і невеликі, але і не карликові. Наші люди повинні врешті-решт поважати самі себе. Народ повинен жити як треба, забезпечити це життя".
Водночас, як сказав самопроголошений президент, треба бути готовими. Він зізнався, що протестів ніхто не чекав, вони відбулись несподівано.
Коротко про протести в Білорусі
- Наприкінці літа 2020 року Олександр Лукашенко сам проголосив себе президентом Білорусі.
- Після цього білоруси почали масово виходити на протести. Мітингувальників регулярно саджають, переслідують та вбивають.
- У Міністерстві закордонних справ Білорусі визнали надмірність дій влади під час протестів.
- Нову акцію протесту опозиція планує провести вже 9 травня 2021 року.
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