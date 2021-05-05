Экс-глава Молдавии Игорь Додон встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они поговорили о ситуации в странах, политике и санкциях.

Додон назвал Лукашенко примером. В частности в том, как он выдержал давление во время последних событий в Беларуси.

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Бывший президент Молдовы поблагодарил Лукашенко за возможность встретиться, пообщаться, обменяться опытом и мыслями о том, что происходит в мире.

Хорошо, что удержали ситуацию,

– сказал Додон.

На это Лукашенко ответил, что не мог ее не удержать.

По словам Додона, подобный сценарий готовят и в Молдове, ведь там скоро состоятся досрочные выборы в парламент.

Справка. Досрочные парламентские выборы в Молдове назначены на 11 июня. По данным соцопросов, партия президенты Майи Санду имеет шансы их выиграть.

Лукашенко подчеркнул, что нужно уважать самих себя и жестко отстаивать свои интересы: "Хоть мы и небольшие, но и не карликовые. Наши люди должны в конце концов уважать сами себя. Народ должен жить как надо, обеспечить эту жизнь".

В то же время, как сказал самопровозглашенный президент, надо быть готовыми. Он признался, что протестов никто не ждал, они состоялись неожиданно.

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