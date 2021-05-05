Хорошо, что удержали ситуацию, – пророссийский Додон похвалил Лукашенко за подавление протестов
Экс-глава Молдавии Игорь Додон встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они поговорили о ситуации в странах, политике и санкциях.
Источник:Sputnik Ближнее зарубежье
Додон назвал Лукашенко примером. В частности в том, как он выдержал давление во время последних событий в Беларуси.
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Бывший президент Молдовы поблагодарил Лукашенко за возможность встретиться, пообщаться, обменяться опытом и мыслями о том, что происходит в мире.
Хорошо, что удержали ситуацию,
– сказал Додон.
На это Лукашенко ответил, что не мог ее не удержать.
По словам Додона, подобный сценарий готовят и в Молдове, ведь там скоро состоятся досрочные выборы в парламент.
Лукашенко подчеркнул, что нужно уважать самих себя и жестко отстаивать свои интересы: "Хоть мы и небольшие, но и не карликовые. Наши люди должны в конце концов уважать сами себя. Народ должен жить как надо, обеспечить эту жизнь".
В то же время, как сказал самопровозглашенный президент, надо быть готовыми. Он признался, что протестов никто не ждал, они состоялись неожиданно.
Коротко о протестах в Беларуси
- В конце лета 2020 года Александр Лукашенко сам провозгласил себя президентом Беларуси.
- После этого белорусы начали массово выходить на протесты. Митингующих регулярно сажают, преследуют и убивают.
- В Министерстве иностранных дел Беларуси признали чрезмерность действий властей во время протестов.
- Новую акцию протеста оппозиция планирует провести уже 9 мая 2021 года.
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