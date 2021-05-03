Белорусская оппозиция планирует 9 мая провести акцию протеста. Местных жителей призывают массово выйти на улицы против режима Александра Лукашенко.

Об этом в интервью изданию рассказал белорусский оппозиционер, бывший министр культуры Беларуси, экс-посол страны во Франции, Польше, Испании и Португалии Павел Латушко.

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Белорусов зовут на протест 9 мая

Латушко напомнил, что 9 мая в Беларуси отмечают день победы "над гитлеровским фашизмом в 1945 году".

Я буду использовать социальные сети, чтобы призвать белорусов выйти на улицы. Если бы Лукашенко побил протестующих 9 мая, он вошел бы в белорусскую историю как фашист,

– отметил оппозиционер.

По его словам, с лета 2020 года в Беларуси правоохранители арестовали 35 тысяч человек. Кроме того, есть свидетельства того, что более 4,5 тысячи протестующих подверглись жестоким пыткам, а 9 – убили или они умерли в результате жестокого обращения.

Протесты в Беларуси: основное