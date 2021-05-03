Оппозиция организует акцию протеста в Беларуси 9 мая
Белорусская оппозиция планирует 9 мая провести акцию протеста. Местных жителей призывают массово выйти на улицы против режима Александра Лукашенко.
Источник:RND
Об этом в интервью изданию рассказал белорусский оппозиционер, бывший министр культуры Беларуси, экс-посол страны во Франции, Польше, Испании и Португалии Павел Латушко.
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Белорусов зовут на протест 9 мая
Латушко напомнил, что 9 мая в Беларуси отмечают день победы "над гитлеровским фашизмом в 1945 году".
Я буду использовать социальные сети, чтобы призвать белорусов выйти на улицы. Если бы Лукашенко побил протестующих 9 мая, он вошел бы в белорусскую историю как фашист,
– отметил оппозиционер.
По его словам, с лета 2020 года в Беларуси правоохранители арестовали 35 тысяч человек. Кроме того, есть свидетельства того, что более 4,5 тысячи протестующих подверглись жестоким пыткам, а 9 – убили или они умерли в результате жестокого обращения.
Протесты в Беларуси: основное
- В августе 2020 года Лукашенко провозгласил себя президентом Беларуси. После этого люди начали массово выходить на акции протеста. Активистов массово сажают в тюрьмы, убивают, увольняют с работы, преследуют.
- Весь цивилизованный мир осуждает действия белорусского режима и не признает результаты выборов президента.
- Недавно министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей признал, что действия власти во время протестов "иногда были чрезмерными". Однако он убежден, что это была "адекватная реакция".
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