Опозиція організовує акцію протесту в Білорусі 9 травня
Білоруська опозиція планує 9 травня провести акцію протесту. Місцевих жителів закликають масово вийти на вулиці проти режиму Олександра Лукашенка.
Джерело:RND
Про це в інтерв'ю виданню розповів білоруський опозиціонер, колишній міністр культури Білорусі, експосол країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко.
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Білорусів кличуть на протест 9 травня
Латушко нагадав, що 9 травня у Білорусі відзначають день перемоги "над гітлерівським фашизмом в 1945 році".
Я буду використовувати соціальні мережі, щоб закликати білорусів вийти на вулиці. Якби Лукашенко побив протестувальників 9 травня, він увійшов би в білоруську історію як фашист,
– наголосив опозиціонер.
За його словами, від літа 2020 року в Білорусі правоохоронці заарештували 35 тисяч людей. Крім того, є свідчення того, що понад 4,5 тисячі протестувальників зазнали жорстоких тортур, а 9 – вбили або вони померли в результаті жорстокого поводження.
Протести в Білорусі: основне
- У серпні 2020 року Лукашенко проголосив себе президентом Білорусі. Після цього люди почали масово виходити на акції протесту. Активістів масово саджають в тюрми, вбивають, звільняють з роботи, переслідують.
- Весь цивілізований світ засуджує дії білоруського режиму та не визнає результати виборів президента.
- Нещодавно міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей визнав, що дії влади під час протестів "інколи були надмірними". Однак він переконаний, що це була "адекватна реакція".
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