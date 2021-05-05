За преступления против человечества: немецкие адвокаты заявили в прокуратуру на Лукашенко
Немецкие адвокаты обратились в Федеральную прокуратуру относительно преступлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Защитники представляют интересы 10 белорусов.
Источник:DW
По информации СМИ, четверо адвокатов обратились в федеральную прокуратуру Карлсруэ. В заявлении говорится о насилии в отношении мирных жителей Беларуси во время акций протеста в августе 2020 года.
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Лукашенко нарушал нормы международного права
От имени пострадавших прокуратуре сообщили о преступлениях против человечества, совершенных режимом Лукашенко. Защитники подчеркнули, что в самой Беларуси ни самопровозглашенному главе государства, ни правоохранителям, которые жестоко разгоняли протесты, пока не грозит уголовная ответственность.
Именно поэтому, по мнению адвокатов, расследование должна провести Германия – поскольку преступления были нарушением международного права.
О каких преступлениях заявили белорусы:
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Телесные повреждения.
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Пытки – лишение пищи и сна.
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Оскорбления и унижения.
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Нанесение вреда здоровью.
В целом действия власти можно назвать только зверскими,
– добавили адвокаты.
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Обращение в прокуратуру инициировали представители диаспоры
Работа над заявлением продолжалась еще с сентября 2020 года. Инициировали ее представители белорусской диаспоры в Германии. Сейчас они считают, что это – первый шаг признания Лукашенко и его сообщников террористической организацией.
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