По информации СМИ, четверо адвокатов обратились в федеральную прокуратуру Карлсруэ. В заявлении говорится о насилии в отношении мирных жителей Беларуси во время акций протеста в августе 2020 года.

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Лукашенко нарушал нормы международного права

От имени пострадавших прокуратуре сообщили о преступлениях против человечества, совершенных режимом Лукашенко. Защитники подчеркнули, что в самой Беларуси ни самопровозглашенному главе государства, ни правоохранителям, которые жестоко разгоняли протесты, пока не грозит уголовная ответственность.

Именно поэтому, по мнению адвокатов, расследование должна провести Германия – поскольку преступления были нарушением международного права.

О каких преступлениях заявили белорусы:

Телесные повреждения.

Пытки – лишение пищи и сна.

Оскорбления и унижения.

Нанесение вреда здоровью.

В целом действия власти можно назвать только зверскими,

– добавили адвокаты.

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Обращение в прокуратуру инициировали представители диаспоры

Работа над заявлением продолжалась еще с сентября 2020 года. Инициировали ее представители белорусской диаспоры в Германии. Сейчас они считают, что это – первый шаг признания Лукашенко и его сообщников террористической организацией.