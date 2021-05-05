Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лишил 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств военных и специальных званий. В отношении некоторых возбудили уголовные дела.

Александр Лукашенко 4 мая подписал соответствующий указ №174. Кроме того, некоторые обвиняют в терроризме.

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Почему работников лишают званий

В сообщении говорится, что во время так называемого периода "обострение общественно-политической ситуации в стране" военнослужащие и сотрудники якобы с целью ее дестабилизации:

"нагнетали протестные настроения в обществе,

организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях,

размещали в сети Интернет экстремистские материалы,

призвали к радикальным действиям,

публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, работников правоохранительных органов,

выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес".

"Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и работника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей. В отношении некоторых из них возбудили и расследуют уголовные дела, в частности за организацию актов терроризма", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! Белорусская оппозиция планирует 9 мая провести акцию протеста. Местных жителей призывают массово выйти на улицы против режима Александра Лукашенко. По словам оппозиционера Павла Латушко, с лета 2020 года правоохранители арестовали 35 тысяч человек. Кроме того, есть свидетельства того, что более 4,5 тысячи протестующих подверглись жестоким пыткам, а 9 – убили или они умерли в результате жестокого обращения.

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