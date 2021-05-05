Поддерживали протесты: Лукашенко лишил званий более 80 силовиков
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лишил 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств военных и специальных званий. В отношении некоторых возбудили уголовные дела.
Александр Лукашенко 4 мая подписал соответствующий указ №174. Кроме того, некоторые обвиняют в терроризме.
К теме В ответ на новые санкции: Лукашенко пообещал проблемы европейскому бизнесу в Беларуси
Почему работников лишают званий
В сообщении говорится, что во время так называемого периода "обострение общественно-политической ситуации в стране" военнослужащие и сотрудники якобы с целью ее дестабилизации:
- "нагнетали протестные настроения в обществе,
- организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях,
- размещали в сети Интернет экстремистские материалы,
- призвали к радикальным действиям,
- публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, работников правоохранительных органов,
- выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес".
"Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и работника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей. В отношении некоторых из них возбудили и расследуют уголовные дела, в частности за организацию актов терроризма", – говорится в сообщении.
Коротко о протестах в Беларуси
- В августе 2020 года Лукашенко провозгласил себя президентом Беларуси. После этого люди начали массово выходить на акции протеста.
- Активистов массово сажают в тюрьмы, убивают, увольняют с работы, преследуют.
- Весь цивилизованный мир осуждает действия белорусского режима и не признает результаты выборов президента.
- Недавно министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей признал, что действия властей во время протестов "иногда были чрезмерными". Но он убежден, что это была "адекватная реакция".
Поделиться новостью