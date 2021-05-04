В ответ на новые санкции: Лукашенко пообещал проблемы европейскому бизнесу в Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил действующему в стране европейскому бизнесу. Он заявил, что проблемы будут после введения новых санкций.
Источник:24 канал
Лукашенко поручил правительству предоставить информацию о крупных европейских инвестпроектах в стране. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Романом Головченко.
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По словам самопровозглашенного лидера, если европейцы хотят из-за ответных санкций проблемы – то они их получат.
"Больше ничего не буду говорить – время покажет. Дайте мне информацию о крупнейших европейских проектах и предприятиях, которые создали на территории Белоруссии. Посмотрим на их работу", – сказал Лукашенко.
Самое главное – без ответа ничего не должно оставаться. Я всегда задаю вопрос, кому это выгодно и зачем,
– также он отметил.
Лукашенко заметил: "Мы защищаем свою страну, мы хотим жить в своей стране. Нас что за это санкциями по голове? Поэтому надо отвечать".
В ответ на слова главы страны Головченко подчеркнул, что в стране уже начали принимать соответствующие решения. В то же время Лукашенко добавил, что это только начало.
Санкции против Беларуси от Евросоюза: коротко
- Санкции Европейского Союза против Беларуси обусловлены сфальсифицированными выборами в стране и "победой" Лукашенко.
- Первые санкции он ввел еще 2 октября 2020 года. Лукашенко в списке не было.
- Через месяц ввели новый пакет санкций, в котором самопровозглашенный президент уже был.
- Под третьи санкции от ЕС попали спикер, генпрокурор и чиновники Беларуси.
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