Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил действующему в стране европейскому бизнесу. Он заявил, что проблемы будут после введения новых санкций.

Лукашенко поручил правительству предоставить информацию о крупных европейских инвестпроектах в стране. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Романом Головченко.

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По словам самопровозглашенного лидера, если европейцы хотят из-за ответных санкций проблемы – то они их получат.

"Больше ничего не буду говорить – время покажет. Дайте мне информацию о крупнейших европейских проектах и предприятиях, которые создали на территории Белоруссии. Посмотрим на их работу", – сказал Лукашенко.

Самое главное – без ответа ничего не должно оставаться. Я всегда задаю вопрос, кому это выгодно и зачем,

– также он отметил.

Лукашенко заметил: "Мы защищаем свою страну, мы хотим жить в своей стране. Нас что за это санкциями по голове? Поэтому надо отвечать".

Кстати! ЕС не успевает подготовить документы, поэтому сейчас новых санкций против Лукашенко не будет. Вопрос планируют рассмотреть в июне 2021 года.

В ответ на слова главы страны Головченко подчеркнул, что в стране уже начали принимать соответствующие решения. В то же время Лукашенко добавил, что это только начало.

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