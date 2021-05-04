Новых санкций против режима Лукашенко пока не будет: ЕС не успевает подготовить документы
Евросоюз не успевает подготовить четвертый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Рассмотрение вопроса перенесут на июнь.
Источник:твиттер Рикарда Джозвяка
Об этом в своем твиттере написал журналист Рикард Джозвяк. Ближайшая встреча Совета ЕС состоится уже 10 мая 2021 года. По его словам, вопрос Беларуси могут перенести на следующую встречу, которая состоится уже в июне.
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Что известно о четвертом пакете санкций
В феврале 2021 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что новые санкции подготовят. Однако, как написал журналист, до сих пор неизвестно, кто предложит четвертый пакет санкций: группа стран-членов Евросоюза или Европейская служба внешнеполитической деятельности.
Работа над документами якобы продолжается с марта 2021 года. В санкционный список ЕС уже включили 84 физических лица и 7 юридических лиц. Их считают ответственными за репрессии и фальсификации на выборах в Беларуси.
Санкции ЕС против режима Лукашенко: коротко
- Первый пакет санкций в Евросоюзе ввели еще 2 октября 2020 года. Тогда под ограничения Европы попали 40 политиков, однако среди них самого Лукашенко не было.
- Уже 6 ноября 2020 года в ЕС ввели второй пакет санкций, туда попал самопровозглашенный президент и еще 14 чиновников.
- Высшее руководство Беларуси, в частности спикер и генпрокурор, попали в санкционный список в третьем пакете. Его приняли 17 декабря 2020 года.
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