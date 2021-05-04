Евросоюз не успевает подготовить четвертый пакет санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Рассмотрение вопроса перенесут на июнь.

Об этом в своем твиттере написал журналист Рикард Джозвяк. Ближайшая встреча Совета ЕС состоится уже 10 мая 2021 года. По его словам, вопрос Беларуси могут перенести на следующую встречу, которая состоится уже в июне.

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Что известно о четвертом пакете санкций

В феврале 2021 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что новые санкции подготовят. Однако, как написал журналист, до сих пор неизвестно, кто предложит четвертый пакет санкций: группа стран-членов Евросоюза или Европейская служба внешнеполитической деятельности.

the EU's 4th sanctions package on #Belarus won't be ready ahead of the EU foreign affairs meeting on 10 May. possibly for the June meeting when Belarus is a full point on the agenda. still no clarity on whether a group of EU member states or EEAS will propose the package — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 4, 2021

Работа над документами якобы продолжается с марта 2021 года. В санкционный список ЕС уже включили 84 физических лица и 7 юридических лиц. Их считают ответственными за репрессии и фальсификации на выборах в Беларуси.

Справка. Санкции против режима самопровозглашенного президента обусловлены "победой" Лукашенко на сфальсифицированных выборах в 2020 году. Президентом его не признали ни в одной цивилизованной стране. Вместе с тем из-за этого в Беларуси проходили многочисленные акции протеста.

Санкции ЕС против режима Лукашенко: коротко