Євросоюз не встигає підготувати четвертий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Розгляд питання перенесуть на червень.

Про це у своєму твітері написав журналіст Рікард Джозвяк. Найближча зустріч Ради ЄС відбудеться вже 10 травня 2021 року. За його словами, питання Білорусі можуть перенести на наступну зустріч, що відбудеться вже у червні.

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Що відомо про четвертий пакет санкцій

У лютому 2021 року глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що нові санкції підготують. Однак, як написав журналіст, досі невідомо, хто запропонує четвертий пакет санкцій: група країн-членів Євросоюзу чи Європейська служба зовнішніх справ.

the EU's 4th sanctions package on #Belarus won't be ready ahead of the EU foreign affairs meeting on 10 May. possibly for the June meeting when Belarus is a full point on the agenda. still no clarity on whether a group of EU member states or EEAS will propose the package — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 4, 2021

Робота над документами начебто триває з березня 2021 року. До санкційного списку ЄС уже включили 84 фізичні особи і 7 юридичних осіб. Їх вважають відповідальними за репресії і фальсифікації на виборах у Білорусі.

Довідка. Санкції проти режиму самопроголошеного президента зумовлені "перемогою" Лукашенка на сфальсифікованих виборах у 2020 році. Президентом його не визнали у жодній цивілізованій країні. Водночас через це у Білорусі проходили численні акції протесту.

Санкції ЄС проти режиму Лукашенка: коротко