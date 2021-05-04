Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив чинному в країні європейському бізнесу. Він заявив, що проблеми будуть після введення нових санкцій.

Лукашенко доручив уряду надати інформацію про великі європейські інвестпроєкти в країні. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Романом Головченком.

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За словами самопроголошеного лідера, якщо європейці хочуть через відповідні санкції проблеми – то вони їх отримають.

"Більше нічого не говоритиму – час покаже. Дайте мені інформацію про найбільші європейські проєкти і підприємства, які створили на території Білорусії. Подивимося на їхню роботу", – сказав Лукашенко.

Найголовніше – без відповіді нічого не повинно залишатися. Я завжди ставлю запитання, кому це вигідно і навіщо,

– також він відзначив.

Лукашенко зауважив: "Ми захищаємо свою країну, ми хочемо жити у своїй країні. Нас що за це – санкціями по голові? Тому треба відповідати".

До речі! ЄС не встигає підготувати документи, тому наразі нових санкцій проти Лукашенка не буде. Питання планують розглянути у червні 2021 року.

У відповідь на слова очільника країни Головченко наголосив, що у країні вже почали ухвалювати відповідні рішення. Водночас Лукашенко додав, що це лише початок.

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