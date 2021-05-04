У відповідь на нові санкції: Лукашенко пообіцяв проблеми європейському бізнесу в Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив чинному в країні європейському бізнесу. Він заявив, що проблеми будуть після введення нових санкцій.
Джерело:24 канал
Лукашенко доручив уряду надати інформацію про великі європейські інвестпроєкти в країні. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Романом Головченком.
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За словами самопроголошеного лідера, якщо європейці хочуть через відповідні санкції проблеми – то вони їх отримають.
"Більше нічого не говоритиму – час покаже. Дайте мені інформацію про найбільші європейські проєкти і підприємства, які створили на території Білорусії. Подивимося на їхню роботу", – сказав Лукашенко.
Найголовніше – без відповіді нічого не повинно залишатися. Я завжди ставлю запитання, кому це вигідно і навіщо,
– також він відзначив.
Лукашенко зауважив: "Ми захищаємо свою країну, ми хочемо жити у своїй країні. Нас що за це – санкціями по голові? Тому треба відповідати".
У відповідь на слова очільника країни Головченко наголосив, що у країні вже почали ухвалювати відповідні рішення. Водночас Лукашенко додав, що це лише початок.
Санкції проти Білорусі від Євросоюзу: коротко
- Санкції Європейського Союзу проти Білорусі зумовлені сфальсифікованими виборами у країні та "перемогою" Лукашенка.
- Перші санкції він запровадив ще 2 жовтня 2020 року. Лукашенка у списку не було.
- Через місяць ввели новий пакет санкцій, в якому самопроголошений президент вже був.
- Під треті санкції від ЄС потрапили спікер, генпрокурор та урядовці Білорусі.
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