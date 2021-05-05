Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко позбавив 80 колишніх військовослужбовців і співробітників різних силових відомств військових і спеціальних звань. Щодо деяких порушили кримінальні справи.

Олександр Лукашенко 4 травня підписав відповідний указ №174. Окрім того, деяких звинувачують в тероризмі.

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Чому працівників позбавляють звань

У повідомленні мовиться, що під час так званого періоду "загострення суспільно-політичної ситуації в країні" військовослужбовці та співробітники нібито з метою її дестабілізації:

"нагнітали протестні настрої в суспільстві,

організовували і брали участь в несанкціонованих заходах,

розміщували в мережі Інтернет екстремістські матеріали,

закликали до радикальних дій,

публікували особисті дані державних службовців, журналістів, працівників правоохоронних органів,

виступали зі звинуваченнями, образами і погрозами на їх адресу".

"Дискредитуючи честь і гідність військовослужбовця і працівника, проявляли неповагу до державних символів, викидали службові посвідчення, знімали погони, відмовлялися від виконання службових обов'язків. Щодо деяких з них порушили та розслідують кримінальні справи, зокрема за організацію актів тероризму", – йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Білоруська опозиція планує 9 травня провести акцію протесту. Місцевих жителів закликають масово вийти на вулиці проти режиму Олександра Лукашенка. За словами опозиціонера Павла Латушка, від літа 2020 року правоохоронці заарештували 35 тисяч людей. Крім того, є свідчення того, що понад 4,5 тисячі протестувальників зазнали жорстоких тортур, а 9 – вбили або вони померли в результаті жорстокого поводження.

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