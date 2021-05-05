Підтримували протести: Лукашенко позбавив звань понад 80 силовиків
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко позбавив 80 колишніх військовослужбовців і співробітників різних силових відомств військових і спеціальних звань. Щодо деяких порушили кримінальні справи.
Олександр Лукашенко 4 травня підписав відповідний указ №174. Окрім того, деяких звинувачують в тероризмі.
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Чому працівників позбавляють звань
У повідомленні мовиться, що під час так званого періоду "загострення суспільно-політичної ситуації в країні" військовослужбовці та співробітники нібито з метою її дестабілізації:
- "нагнітали протестні настрої в суспільстві,
- організовували і брали участь в несанкціонованих заходах,
- розміщували в мережі Інтернет екстремістські матеріали,
- закликали до радикальних дій,
- публікували особисті дані державних службовців, журналістів, працівників правоохоронних органів,
- виступали зі звинуваченнями, образами і погрозами на їх адресу".
"Дискредитуючи честь і гідність військовослужбовця і працівника, проявляли неповагу до державних символів, викидали службові посвідчення, знімали погони, відмовлялися від виконання службових обов'язків. Щодо деяких з них порушили та розслідують кримінальні справи, зокрема за організацію актів тероризму", – йдеться у повідомленні.
Коротко про протести в Білорусі
- У серпні 2020 року Лукашенко проголосив себе президентом Білорусі. Після цього люди почали масово виходити на акції протесту.
- Активістів масово саджають в тюрми, вбивають, звільняють з роботи, переслідують.
- Увесь цивілізований світ засуджує дії білоруського режиму та не визнає результати виборів президента.
- Нещодавно міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей визнав, що дії влади під час протестів "інколи були надмірними". Та він переконаний, що це була "адекватна реакція".
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