Баренд Лейтс – пресс-секретарь Мишеля – отреагировал на инцидент еще 23 мая. Чиновник сообщил, что глава Евросовета инициирует соответствующее обсуждение.
Актуально Задержание Протасевича в Минске: как белорусские спецслужбы смогли выследить активиста
Глава Европейского совета завтра поднимет вопрос о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске. По этому случаю будут обсуждать последствия и возможные санкции,
– отметил Лейтс.
Самолет Ryanair посадили в Минске 23 мая, чтобы задержать экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Задержание Протасевича: главное
- Самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, сначала подал сигнал бедствия, а затем поменял курс. В Минске самолет экстренно посадили якобы из-за сообщения о минировании. Однако взрывчатку на борту не нашли.
- В то же время задержали журналиста Романа Протасевича.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже заявила, что экстренная посадка самолета – это операция местных спецслужб. По словам политика, ее провели специально, чтобы задержать Протасевича.
- Белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал: когда самолет наконец приземлился в Вильнюсе, на борту не было 6 человек: 4 россиян и 2 белорусов.
- ЕС требует, чтобы Беларусь немедленно освободила всех задержанных людей. В частности, Протасевича.
- США, Чехия, Латвия, Германия, Литва, Ирландия, Польша и Великобритания в совместном заявлении требуют запретить полеты над Беларусью.