З такими пропозиціями виступив голова Держдуми В'ячеслав Володін. Російський політик вважає, що у Думі можуть поставити питання про заборону в'їзду депутатці від Ісландії Сунне Еварсдоттір. Саме на основі її доповіді і сформулювали резолюцію.
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Росія вважає резолюцію ПАРЄ "образливою"
Володін пообіцяв підняти питання "образливої для росіян" резолюції на зустрічі з головою парламенту Ісландії 29 червня.
Доповідачка представила помилкову інформацію, спотворила реальну ситуацію. Це був недружній крок, і ми маємо право поставити перед МЗС питання про заборону для неї в'їзду в Росію,
– написав Володін у своєму телергам-каналі.
Голова Держдуми наполягає, що, мовляв, авторка не була в Криму і не спілкувалась з місцевими жителями. Та й усе ПАРЄ начебто "далеке від реальності".
Важливо Росія повинна пустити в Крим Джемілєва і Чубарова, – резолюція ПАРЄ
Основні положення резолюції ПАРЄ
- З 2014 року триває тимчасова окупація Росією Криму.
- Росія має припинити застосування російського законодавства в Криму, адже потрібно дотримуватись лише міжнародного права та законодавства України
- Російський окупаційний режим проводить репресії проти кримських татар. Мовиться вбивства, насильницькі зникнення, тортури, нелюдське поводження.
- У резолюції є пункт про переслідування журналістів, обмеження свободи слова, права на мітинги, тиск на кримськотатарських правозахисників.
- Важливо, що резолюція закликає скасувати так зване "рішення" про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.