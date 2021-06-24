З такими пропозиціями виступив голова Держдуми В'ячеслав Володін. Російський політик вважає, що у Думі можуть поставити питання про заборону в'їзду депутатці від Ісландії Сунне Еварсдоттір. Саме на основі її доповіді і сформулювали резолюцію.

До теми Все глибша яма міжнародної самоізоляції Росії, – депутатка "Голосу" про сесію ПАРЄ

Росія вважає резолюцію ПАРЄ "образливою"

Володін пообіцяв підняти питання "образливої для росіян" резолюції на зустрічі з головою парламенту Ісландії 29 червня.

Доповідачка представила помилкову інформацію, спотворила реальну ситуацію. Це був недружній крок, і ми маємо право поставити перед МЗС питання про заборону для неї в'їзду в Росію,

– написав Володін у своєму телергам-каналі.

Голова Держдуми наполягає, що, мовляв, авторка не була в Криму і не спілкувалась з місцевими жителями. Та й усе ПАРЄ начебто "далеке від реальності".

Зверніть увагу! Російський політик цинічно заявляє, що кримські татари працюють в органах держвлади і беруть участь в ухваленні рішень для всієї Росії.

Важливо Росія повинна пустити в Крим Джемілєва і Чубарова, – резолюція ПАРЄ

Основні положення резолюції ПАРЄ