Зверніть увагу! У березні 2021 року російські окупанти в Криму продовжили Джемілєву заборону на в'їзд ще на 15 років.

На півострові тривають суди щодо політика нібито про незаконний перетин держкордону, недбале зберігання вогнепальної зброї та придбання і зберігання боєприпасів.