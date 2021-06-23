Ассамблея просит отменить незаконное решение оккупантов о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это указано в принятой 23 июня резолюции ПАСЕ о ситуации в отношении крымских татар.

К теме ПАСЕ приняла жесткую резолюцию по правам крымских татар в оккупированном Крыму

Поэтому требуют разрешить Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым. Также в ПАСЕ выразили разочарование из-за так называемого "запрета" на деятельность Меджлиса крымских татар, как "экстремистской организации". Отметили, что это противоречит международным стандартам и является свидетельством систематического нарушения прав крымских татар.

Обратите внимание! В марте 2021 года российские оккупанты в Крыму продлили Джемилеву запрет на въезд еще на 15 лет.



На полуострове продолжаются суды в отношении политика якобы о незаконном пересечении госграницы, небрежном хранении огнестрельного оружия и приобретении и хранении боеприпасов.

О чем еще говорится в резолюции