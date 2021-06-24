С такими предложениями выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Российский политик считает, что в Думе могут поставить вопрос о запрете въезда депутатке от Исландии Сунне Эварсдоттир. Именно на основе ее доклада и сформулировали резолюцию.
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Россия считает резолюцию ПАСЕ "оскорбительной"
Володин пообещал поднять вопрос "оскорбительной для россиян" резолюции на встрече с председателем парламента Исландии 29 июня.
Докладчица представила ложную информацию, исказила реальную ситуацию. Это был недружественный шаг, и мы имеем право поставить перед МИД вопрос о запрете для нее въезда в Россию,
– написал Володин в своем телергам-канале.
Председатель Госдумы настаивает, что, мол, автор не была в Крыму и не общалась с местными жителями. Да и все ПАСЕ вроде как "далекое от реальности".
Важно Россия должна пустить в Крым Джемилева и Чубарова, – резолюция ПАСЕ
Основные положения резолюции ПАСЕ
- С 2014 года продолжается временная оккупация Россией Крыма.
- Россия должна прекратить применение российского законодательства в Крыму, ведь нужно соблюдать только международное право и законодательство Украины
- Российский оккупационный режим проводит репрессии против крымских татар. Говорится об убийствах, насильственных исчезновениях, пытках, бесчеловечном обращении.
- В резолюции есть пункт о преследовании журналистов, ограничении свободы слова, права на митинги, давлении на крымскотатарских правозащитников.
- Важно, что резолюция призывает отменить так называемое "решение" о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.