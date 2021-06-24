С такими предложениями выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Российский политик считает, что в Думе могут поставить вопрос о запрете въезда депутатке от Исландии Сунне Эварсдоттир. Именно на основе ее доклада и сформулировали резолюцию.

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Россия считает резолюцию ПАСЕ "оскорбительной"

Володин пообещал поднять вопрос "оскорбительной для россиян" резолюции на встрече с председателем парламента Исландии 29 июня.

Докладчица представила ложную информацию, исказила реальную ситуацию. Это был недружественный шаг, и мы имеем право поставить перед МИД вопрос о запрете для нее въезда в Россию,

– написал Володин в своем телергам-канале.

Председатель Госдумы настаивает, что, мол, автор не была в Крыму и не общалась с местными жителями. Да и все ПАСЕ вроде как "далекое от реальности".

Обратите внимание! Российский политик цинично заявляет, что крымские татары работают в органах госвласти и участвуют в принятии решений для всей России.

Важно Россия должна пустить в Крым Джемилева и Чубарова, – резолюция ПАСЕ

Основные положения резолюции ПАСЕ