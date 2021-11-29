Лукашенко уверен, что Россия перед тем, как атаковать Украину, должна уведомить об этом Беларусь. Пока похожих сообщений в Минске не получали.

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Лукашенко говорит, что сведений о запланированном нападении у него нет

У меня таких сведений о запланированном нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в частности я, об этом знали бы. Нас бы сообщили,

– сказал Лукашенко.

Конечно, самопровозглашенный глава государства взял пример с России и обвинил Украину в "придумывании фейка относительно возможного нападения". Лукашенко говорит, что Киев и западные страны должны "выложить факты на стол и подтвердить этот тезис".

Беларусь поддержит Россию, – Лукашенко

Политик пожаловался, что похожим способом пострадала и Беларусь, которую, мол, западные страны обвинили в миграционном кризисе. Лукашенко отметил, что Беларусь не останется в стороне, если начнутся военные действия.

Они (западные страны – 24 канал) прекрасно понимают: если они снова развяжут войну на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь,

– сказал Лукашенко.

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Что говорят в России о возможном нападении на Украину: