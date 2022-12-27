Про це заявили у британській розвідці. До того ж Росія продовжує перекидати свої сили та техніку на територію Білорусь.
Зверніть увагу Росія перекидає у Білорусі техніку й особовий склад ближче до кордону з Україною
Чи готова Росія до нового бою з боку Білорусі
Як повідомили експерти, на півночі частини 1-ї гвардійської танкової армії Росії, ймовірно, були серед російських сил, нещодавно перекинутих у Білорусь.
Ймовірно, це формування проводило навчання перед розгортанням і навряд чи матиме підрозділи підтримки, необхідні для приведення його в бойову готовність,
– зазначили у британській розвідці.
Чи є загроза з боку Білорусі
- 13 грудня Білорусь провела позачергову перевірку бойової готовності своїх військ. В Міноборони Британії оцінили загрозу наступу білоруських та російських військ на Північ України.
- Мінімум 20 танків перекинули на полігон під Гродно. Також є інформація, що до перевірки було залучено декілька механізованих батальйонів.
- Керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько зазначив, що є припущення, що під виглядом бойової підготовки йде ротація білоруських військ, які перебувають біля кордону.
- До речі, аналітики вказали кілька факторів, які можуть свідчити, що Росія, ймовірно, готує наступ з Білорусі.
- Раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що загроза нового російського вторгнення з північного кордону України з Білоруссю не є неминучою.