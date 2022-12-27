Про це заявили у британській розвідці. До того ж Росія продовжує перекидати свої сили та техніку на територію Білорусь.

Зверніть увагу Росія перекидає у Білорусі техніку й особовий склад ближче до кордону з Україною

Чи готова Росія до нового бою з боку Білорусі

Як повідомили експерти, на півночі частини 1-ї гвардійської танкової армії Росії, ймовірно, були серед російських сил, нещодавно перекинутих у Білорусь.

Ймовірно, це формування проводило навчання перед розгортанням і навряд чи матиме підрозділи підтримки, необхідні для приведення його в бойову готовність,

– зазначили у британській розвідці.

Чи є загроза з боку Білорусі