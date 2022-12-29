Так, в пресс-службе минобороны Беларуси заявили, что обломки сбитой ракеты были обнаружены на территории сельскохозяйственного поля села Горбаха Брестской области. А запустили ее якобы из Украины.

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Что заявили в Беларуси

Так, согласно заявлению районного военного ведомства, в Беларуси уже успели провести проверочные мероприятия. Благодаря им предварительно установили, что ракету якобы выпустили с территории Украины.

В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины,

– заявили в минобороны Беларуси.

Также в военном ведомстве пообещали больше подробностей объявить в ближайшее время.

Отметим, что сначала в Беларуси рассматривали 2 версии инцидента:

"Залет ракеты на территорию Беларуси аналогичен недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону.

Ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси".

В ВСУ прокомментировали заявление Беларуси

В целом в Воздушных силах ВСУ к этому заявлению отнеслись очень осторожно. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что верить режиму Лукашенко, как и режиму Путина, не стоит. А также подчеркнул, что такие инциденты – следствие российской агрессии и ракетных атак России.

В целом, Воздушные силы после объективного контроля ситуации и последствий очередной российской атаки обещают уже в ближайшее время опубликовать информацию об этом инциденте.

В конце концов, работа противовоздушной обороны так интенсивна, в том числе и сегодня, что такие вещи возможны. Исключать нельзя. Мы знаем примеры на территории соседних государств – какие-то обломки могут попадать,

– заметил Юрий Игнат.

Также не исключают и того, что падение ракеты могло быть и провокацией России.