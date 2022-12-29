Об этом в эфире телемарафона заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. По его словам, после 10 массированной ракетной атаки енергосистема восстанавливается в плановом режиме.
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Атака России на энергосистему началась с дронов-камикадзе
И точно можно сказать, что врагу не удалось достичь тех целей, которые он перед собой ставил, а именно погасить нашу энергосистему,
– сказал он.
Кудрицкий добавил, что к настоящему моменту значительная часть генерирующих мощностей в нашей энергосистеме уже восстановлена.
"Но есть серьезные повреждения сети и некоторых электростанций, связанные не с одной атакой, а целых серий", – сказал глава Укрэнерго. Он пояснил, что атака России началась вечером с дронов-камикадзе.
После этого была массирована ракетная атака, а затем обстрелы ракетами С-300 по Харьковщине, Николаевщине и некоторых других областях.
Где проблемы с доставкой энергии
Кроме того, Кудрицкий объяснил, как определяют лимиты энергии для каждой области.
"Мы понимаем, какой объем генерации мы имеем в Украине на следующий день. Этот объем генерации мы распределяем по областям пропорционально их нормальному потреблению. Обычно эти лимиты пересматривают в зависимости от того, как в системе становится больше или меньше генерации", – сказал глава Укрэнерго.
Он добавил, что ситуация также корректируется конкретно от областей. По его словам, есть проблемы с доставкой энергии на Львовщине, Киевщине, Одесчине, Николаевщине, Херсонщине.
То есть там, как сказал Кудрицкий, сетевые проблемы связаны с обстрелами. "В целом каждая область получает лимит пропорционально той нагрузке, которую область несет обычно в нормальных условиях", – резюмировал глава Укрэнерго.
Россия атаковала Украину: что известно
- Ранним утром Россия начала очередную массированную атаку против Украины. Всего оккупанты выпустили 69 ракет. Воздушные силы Украины уничтожили 54 из них.
- В Киевской и Ивано-Франковской областях россияне попали в жилые дома. Кроме того, оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Харькове и в Одесской области. После обстрела почти половина Киева осталась без света.
- Россияне били крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, ракетами типа Х-22, Х-31, Х-32 и "Калибрами".