Он также отметил, что после подрыва Каховской ГЭС довольно сложно прогнозировать, что могут поступить захватчики. Кроме того, россияне не перестают заминировать саму станцию.

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В "Энергоатоме" высказались по поводу возможной катастрофы на ЗАЭС

Котов отметил, что в результате подрывной деятельности российских военных, вероятность взрыва на Запорожской АЭС остается высокой. Президент "Энергоатома" подчеркнул, что российская армия способна на все.

Она (угроза взрыва – 24 Канал) постоянно. Россияне могут сделать что угодно, что может привести к ядерной катастрофе,

– подчеркнул он.

Однако Котов отметил, что прямо сейчас угрозы подрыва ЗАЭС – нет. По его словам, такая ситуация будет сохраняться, если не будет никаких дополнительных действий со стороны оккупантов.

Возможно ли взорвать пруд-охладитель ЗАЭС

Президент "Энергоатома" отметил, что охлаждение реакторов станции обеспечивает пруд-охладитель, который россияне заминировали. Однако взорвать этот водоем будет достаточно сложно.

"Там есть запорная шандора – вертикальные ворота, как на шлюзах для перекрытия воды. Их можно просто открыть и слить воду, но если даже взорвать, то в пруду останется "мертвый" уровень воды – 12,8 метра", – рассказал Котов.

Он также добавил, что вся вода из пруда не сможет выйти. Несмотря на это, она может сама здренироваться через землю, однако в таком случае для опустошения бассейна теоретически понадобятся несколько лет.

Напоследок президент "Энергоатома" сказал, что существует еще много способов как нанести ущерб самой станции, кроме подрыва пруда-охладителя. Также он отметил, что на станции очень много ядерного материала, который может спровоцировать крушение на ЗАЭС.

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