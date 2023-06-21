Він також зазначив, що після підриву Каховської ГЕС доволі складно прогнозувати, що можуть вчинити загарбники. Крім того, росіяни не припиняють заміновувати саму станцію.
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В "Енергоатомі" висловилися щодо можливої катастрофи на ЗАЕС
Котів зазначив, що внаслідок підривної діяльності російських військових, ймовірність вибуху на Запорізькій АЕС – лишається високою. Президент "Енергоатому" підкреслив, що російська армія здатна на все.
Вона (загроза вибуху – 24 Канал) є постійно. Росіяни можуть зробити будь-що, що може призвести до ядерної катастрофи,
– наголосив він.
Однак Котів зауважив, що безпосередньо зараз загрози підриву ЗАЕС – немає. За його словами, така ситуація зберігатиметься, якщо не буде жодних додаткових дій з боку окупантів.
Чи можливо підірвати ставок-охолоджувач ЗАЕС
Президент "Енергоатому" зазначив, що охолодження реакторів станції наразі забезпечує ставок-охолоджувач, який росіяни замінували. Однак підірвати цю водойму буде доволі складно.
"Там є запірна шандора – вертикальні ворота, як на шлюзах для перекриття води. Їх можна просто відкрити та злити воду, але якщо навіть підірвати, то в ставку залишиться "мертвий" рівень води – 12,8 метра", – розповів Котів.
Він також додав, що вся вода зі ставка не зможе вийти. Попри це, вона може сама здренувати через землю, однак в такому випадку для спустошення басейну теоретично знадобляться кілька років.
Наостанок президент "Енергоатому" сказав, що існує ще багато способів як зашкодити самій станції, крім підриву ставка-охолоджувача. Також він наголосив, що на станції дуже багато ядерного матеріалу, який може спровокувати катастрофу на ЗАЕС.
Нещодавно Буданов розповів про додаткове замінування Запорізької АЕС
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов 20 червня сказав, що росіяни додатково замінували територію Запорізької АЕС. Зокрема, мовиться про один зі ставків охолоджувачів станції.
- Глава української розвідки зауважив, що виведення з ладу ставка-охолоджувача призведе до значних проблем у роботі ЗАЕС. Крім цього, на станції можлива ядерна катастрофа.
- Також Буданов наголосив, що російські терористи зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС. Це сталося внаслідок підриву Каховської греблі.