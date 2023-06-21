Він також зазначив, що після підриву Каховської ГЕС доволі складно прогнозувати, що можуть вчинити загарбники. Крім того, росіяни не припиняють заміновувати саму станцію.

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В "Енергоатомі" висловилися щодо можливої катастрофи на ЗАЕС

Котів зазначив, що внаслідок підривної діяльності російських військових, ймовірність вибуху на Запорізькій АЕС – лишається високою. Президент "Енергоатому" підкреслив, що російська армія здатна на все.

Вона (загроза вибуху – 24 Канал) є постійно. Росіяни можуть зробити будь-що, що може призвести до ядерної катастрофи,

– наголосив він.

Однак Котів зауважив, що безпосередньо зараз загрози підриву ЗАЕС – немає. За його словами, така ситуація зберігатиметься, якщо не буде жодних додаткових дій з боку окупантів.

Чи можливо підірвати ставок-охолоджувач ЗАЕС

Президент "Енергоатому" зазначив, що охолодження реакторів станції наразі забезпечує ставок-охолоджувач, який росіяни замінували. Однак підірвати цю водойму буде доволі складно.

"Там є запірна шандора – вертикальні ворота, як на шлюзах для перекриття води. Їх можна просто відкрити та злити воду, але якщо навіть підірвати, то в ставку залишиться "мертвий" рівень води – 12,8 метра", – розповів Котів.

Він також додав, що вся вода зі ставка не зможе вийти. Попри це, вона може сама здренувати через землю, однак в такому випадку для спустошення басейну теоретично знадобляться кілька років.

Наостанок президент "Енергоатому" сказав, що існує ще багато способів як зашкодити самій станції, крім підриву ставка-охолоджувача. Також він наголосив, що на станції дуже багато ядерного матеріалу, який може спровокувати катастрофу на ЗАЕС.

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