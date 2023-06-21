Про це 24 Каналу заявив кандидат хімічних наук, блогер Гліб Репіч. Він зауважив, що реактори ЗАЕС дуже захищені й це наступне покоління реакторів.

До теми Не Чорнобиль, але Фукусіма: чим загрожує вибух на ЗАЕС та як уберегтися

"Там багато сталі, бетону. Він (реактор – 24 Канал) захищений від зовнішніх атак дуже добре. Але є проблема: будь-який реактор не можна просто та одразу вимкнути, щоби він просто перестав працювати", – зауважив Репіч.

Який є ризик

Коли гасять реактор, то там зупиняються ланцюгові реакції, але там постійно є радіоактивні ізотопи, які утворилися. Вони розпадаються й при цьому виділяється тепло. Тому реактор потребує постійного охолодження. Помпи, які качають воду через нього, живляться струмом.

"І є ризик, що, як зараз кажуть, що станція може бути замінована, що окупанти замінують саме оці генератори резервні, які цю станцію забезпечують, її охолодження", – наголосив кандидат хімічних наук.

Виведення із ладу того, що треба для роботи реактора, може призвести до того, що трапилося в Японії у 2011 році на Фукусімській АЕС. Тоді цунамі знищило всі резервні генератори, тому охолодження станції стало неможливим. Реактори всередині розплавилися від перегріву й стався викид радіонуклідів. Не так, як у Чорнобилі, але це зробило територію непридатною для проживання людей. Це може загрожувати й Україні. Якщо це станеться на ЗАЕС, то люди, яку живуть неподалік станції, будуть у небезпеці.

Їм треба сподіватися на найкраще, але бути готовим до найгіршого й знати, як діяти у випадку, якщо таке станеться,

– сказав блогер.

Що може зменшити наслідки

На Запорізькій атомній станції паливо у холодному стані. І це, у разі аварії, зменшить наслідки. Якщо говорити про аварію на Чорнобильській атомній електростанції, то там реактор зруйнувався зсередини. Через це викинуло величезну кількість палива. Так в повітрі з'явилася максимальна кількість радіоактивних ізотопів. Зокрема, радіоактивного йоду.

"Він має короткий період напіврозпаду. Він може ще накопичуватися в людині. І це призвело до серйозного ураження мільйонів людей", – наголосив Гліб Репіч.

А коли реактор не працює, то там є велика кількість ізотопів, але вони так швидко не розпадаються. Утім, у будь-якому разі це може призвести до серйозного ураження.

"Адже є такі відносно леткі ізотопи, наприклад, як цезій. Його рознесе на великі території. Це проблема. Він справді не є супер небезпечним, тому що він погано накопичується в організмі. Це дуже добре. Але після Чорнобиля пів світу було уражено цим цезієм", – сказав кандидат хімічних наук.

Які можуть бути наслідки аварії на ЗАЕС: дивіться відео

Що треба робити у разі аварії на ЗАЕС

Якщо станеться аварія на Запорізькій АЕС, то найімовірніше, буде евакуація для людей, які живуть у безпосередній близькості до станції. Тому до евакуації треба бути готовими.

Треба увімкнути засоби зв'язку. З усіх каналів будуть транслювати розпорядження ДСНС та влади щодо подальших дій. Усе детально повідомлять.

Окрім того, заздалегідь варто зібрати тривожну валізку. Адже у разі оголошеної евакуації не буде на це часу. Тому усі необхідні речі треба обов'язково підготувати завчасно.

Також знадобиться комплект змінного одягу, який повністю закриває волосся та шкіру. У ньому треба буде вирушити на евакуацію. Дуже важливо мати респіратор. Це має бути не просто маска, а саме респіратор із клапаном – класу FFP3. Також підійде промисловий респіратор або навіть протигаз. Одна справа – зовнішнє випромінювання, яке небезпечне, але значно гірше – внутрішнє. Тому захист органів дихання дуже важливий.

Якщо ви заковтнете чи вдихнете якусь радіоактивну частинку і вона залишиться у вашому організмі, буде до кінця ваших днів вас випромінювати. Навіть однієї частинки іноді достатньо, щоби призвело до розвитку раку,

– зауважив Репіч.

Якщо евакуацію оголосили, то треба виконувати всі розпорядження. Зокрема, вимкнути світло, одягнути комплект одежі для евакуації та піти на точку збору.

Людей із зараженої території вивозять на чисту ділянку. Там будуть вимірювати дозу радіації. І все, що буде забруднено – будуть викидати.

"Знімуть одяг верхній. Але якщо попаде у волосся – буде дуже важко вимити, найімовірніше, волосся збриють, а шкіру будуть терти якимись щітками. Тому, щоб це полегшити, треба як раз цей одяг", – розповів блогер.

Чи треба приймати йод

Йод приймати треба лише у тому випадку, якщо це скажуть зробити. Тому що навіть якщо його просто приймати – то так ви можете зробити лише гірше й додатково уразити організм.

"Він викидатися буде тільки з ядерного реактора, який працює. Так, як зараз реактори холодні, окрім одного, то там не буде йоду. Тобто, якщо буде розпорядження приймати – приймаємо. Якщо не буде – не приймаємо", – наголосив кандидат хімічних наук.

Окрім того, приймати йод заздалегідь нема жодного сенсу. Це лише зашкодить.

Скільки йоду треба

На сім'ю достатньо однієї пачки йоду. Усе через те, що треба буде випити лише одну пігулку. Якщо не можете знайти йод в аптеках, спробуйте замовити в інтернеті. Якщо його немає взагалі, то не варто пити настоянку йоду, адже вона токсична. Утім її можна перетворити на безпечний йод.

Наприклад, 40 крапель йоду можна накрапати в розчин аскорбінової кислоти. Тоді він знебарвиться й перетвориться на йодид, який треба. Тоді це можна буде пити. Умовно, 40 крапель йоду треба буде на дорослого.

На дитину, по-моєму, якщо не помиляюсь, – половину від цієї дози. На маленьку дитину – четвертину від дози. Тобто можна приготувати склянку. Для дитини – половину, для малої дитини – четвертинку. Але тільки, якщо немає інших варіантів,

– наголосив кандидат хімічних наук.

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