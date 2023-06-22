Наразі зафіксовано незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Зауважимо, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року.

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Що відомо про рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

На сьогодні фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить – 16,61 метра. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 метра. Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища,

– зазначили в Енергоатомі.

Там нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.



Ситуація на ЗАЕС / фото Енергоатом

Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Наш лідер заслухав доповіді української розвідки та СБУ.

"Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", – повідомив Зеленський.

Український лідер наголосив, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру.