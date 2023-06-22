Таку думку 24 Каналу озвучив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. За його словами, держави-партнери України повинні пояснити Путіну, що не можна робити теракт на ЗАЕС.

Дивіться також Не Чорнобиль, але Фукусіма: чим загрожує вибух на ЗАЕС та як уберегтися

Україна повинна бути готовою до всього

Костенко зазначив, що після підриву Каховської ГЕС усі зрозуміли: від Росії можна чекати усього. Ворог буде застосовувати усі методи та не зупиниться своєю терористичною тактикою ні перед чим. Українці повинні бути готовими до всього.

Якщо росіяни приймуть рішення, мало що їх може зупинити. Мабуть, це лише країни, з якими вони зараз у партнерських відносинах. Насамперед мовиться про Китай. Нашим партнерам потрібно працювати, аби попередити Путіна, що не можна цього робити,

– вважає він.

Що робити у випадку радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу

Росія готує теракт на ЗАЕС: що відомо