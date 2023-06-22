Об этом 24 Каналу сказал экс-работник СБУ, специалист Украинского института будущего Иван Ступак. По его мнению, предотвратить теракты на ЗАЭС и на заводе "Крымский титан" могут лидеры Турции и Китая.

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"Я думаю, что Реджеп Эрдоган и Си Цзиньпин могут надавить на Путина, чтобы он не совершал по крайней мере техногенные катастрофы на Запорожской АЭС и заводе "Крымский титан". Остальное Путин совершит", – считает Ступак.

Так, Россия зависит от этих стран. Турция поставляет ей западное оборудование и технику, а Китай (частные компании) – беспилотники, FPV-дроны, разведывательную информацию со спутников, за которые Кремль рассчитывается нефтью.

Для России теракт является частью тактики

Как известно, захватчики готовы совершить очередную катастрофу, чтобы помешать наступлению ВСУ.

"Это классическая советская тактика. Если ты отступаешь, то ты должен разрушить за собой все, что можно, чтобы остановить наступление противника", – отметил Ступак.



Что делать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 Канала

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