Об этом 24 Каналу сказал экс-работник СБУ, специалист Украинского института будущего Иван Ступак. По его мнению, предотвратить теракты на ЗАЭС и на заводе "Крымский титан" могут лидеры Турции и Китая.
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"Я думаю, что Реджеп Эрдоган и Си Цзиньпин могут надавить на Путина, чтобы он не совершал по крайней мере техногенные катастрофы на Запорожской АЭС и заводе "Крымский титан". Остальное Путин совершит", – считает Ступак.
Так, Россия зависит от этих стран. Турция поставляет ей западное оборудование и технику, а Китай (частные компании) – беспилотники, FPV-дроны, разведывательную информацию со спутников, за которые Кремль рассчитывается нефтью.
Для России теракт является частью тактики
Как известно, захватчики готовы совершить очередную катастрофу, чтобы помешать наступлению ВСУ.
"Это классическая советская тактика. Если ты отступаешь, то ты должен разрушить за собой все, что можно, чтобы остановить наступление противника", – отметил Ступак.
Что делать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 Канала
Ядерный шантаж России продолжается: основное
- Диктатор Владимир Путин практически загнан в угол из-за внутренних проблем в России, событий на Белгородщине, а также наступления ВСУ на фронте. От безысходности он прибегает к привычному шантажу. В этом ему помогает беларусский коллега Александр Лукашенко.
- Как известно, Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Соответствующий документ был подписан министрами обороны двух стран.
- Кроме того, подрыв оккупантами Каховской ГЭС сделал невозможным нормальный доступ воды к охладителям на Запорожской АЭС. Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали один из охладителей.
- Непростая ситуация остается и на "Крымском титане" в оккупированном Армянске. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что россияне готовят провокацию на заводе, чтобы обвинить ВСУ в экологическом терроризме. В случае теракта могут пострадать Крым, еще семь областей Украины, Турция, Россия.