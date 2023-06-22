Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Алексей Кошель. По его мнению, Россия надеется на ядерное оружие не только для решения внешних проблем, но и внутренних.
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"Россия может использовать очередной террористический акт либо тактическое ядерное оружие, либо провокацию с так называемой "грязной бомбой", чтобы просто отвлечь внимание своего общества", – отметил Кошель.
Применит ли Россия ядерное оружие: смотрите видео
Поскольку Кремлю безразличны собственные граждане, его ядерные угрозы могут осуществиться.
Как уберечься во время радиационной аварии / Инфографика 24 Канала
Запад боится
Страны боятся эскалации, поэтому тема возможных переговоров между Украиной и Россией почти достигла своего апогея. Об этом говорят в США, Франции, Германии. Заявления мировых лидеров почти не отличаются – говорится об удачном наступлении ВСУ как поводе для переговоров.
"Теперь на дипломатическом уровне, в информационном поле формируются возможные очертания переговоров. Я не исключаю, что Россия может попытаться использовать последний довод – ядерное оружие", – считает политолог.
Ядерный шантаж России: последние новости
- Диктатор Владимир Путин практически загнан в угол из-за внутренних проблем в России, событий на Белгородщине, а также наступления ВСУ на фронте. От безысходности он прибегает к привычному шантажу. В этом ему помогает беларусский коллега Александр Лукашенко.
- Как известно, Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Соответствующий документ был подписан министрами обороны двух стран.
- Кроме того, подрыв оккупантами Каховской ГЭС сделал невозможным нормальный доступ воды к охладителям на Запорожской АЭС. Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали один из охладителей.
- Непростая ситуация остается и на "Крымском титане" в оккупированном Армянске. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что россияне готовят провокацию на заводе, чтобы обвинить ВСУ в экологическом терроризме. В случае теракта могут пострадать Крым, еще семь областей Украины, Турция, Россия.