Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Алексей Кошель. По его мнению, Россия надеется на ядерное оружие не только для решения внешних проблем, но и внутренних.

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"Россия может использовать очередной террористический акт либо тактическое ядерное оружие, либо провокацию с так называемой "грязной бомбой", чтобы просто отвлечь внимание своего общества", – отметил Кошель.

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Поскольку Кремлю безразличны собственные граждане, его ядерные угрозы могут осуществиться.



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Запад боится

Страны боятся эскалации, поэтому тема возможных переговоров между Украиной и Россией почти достигла своего апогея. Об этом говорят в США, Франции, Германии. Заявления мировых лидеров почти не отличаются – говорится об удачном наступлении ВСУ как поводе для переговоров.

"Теперь на дипломатическом уровне, в информационном поле формируются возможные очертания переговоров. Я не исключаю, что Россия может попытаться использовать последний довод – ядерное оружие", – считает политолог.

Обратите внимание! Французский лидер Эммануэль Макрон снова решил посадить Украину и Россию за стол переговоров. Президент Франции надеется на помощь Китая.

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