Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олексій Кошель. На його думку, Росія сподівається на ядерну зброю не лише для розв'язання зовнішніх проблем, а й внутрішніх.
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"Росія може використати черговий терористичний акт або тактичну ядерну зброю, або провокацію з так званою "брудною бомбою", щоб просто відвернути увагу свого суспільства", – зазначив Кошель.
Чи застосує Росія ядерну зброю: дивіться відео
Оскільки Кремлю байдуже на власних громадян, його ядерні погрози можуть здійснитися.
Як уберегтися під час радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу
Захід боїться
Країни бояться ескалації, а тому тема можливих переговорів між Україною та Росією майже досягла свого апогею. Про це говорять у США, Франції, Німеччині. Заяви світових лідерів майже не відрізняються – мовиться про вдалий наступ ЗСУ як підставу для перемовин.
"Тепер на дипломатичному рівні, в інформаційному полі формуються можливі обриси переговорів. Я не виключаю, що Росія може спробувати використати останній аргумент – ядерну зброю", – вважає політолог.
Ядерний шантаж Росії: останні новини
- Диктатор Владімір Путін практично загнаний у куток через внутрішні проблеми в Росії, події на Бєлгородщині, а також наступ ЗСУ на фронті. Від безвиході він вдається до звичного шантажу. У цьому йому допомагає білоруський колега Алєксандр Лукашенко.
- Як відомо, Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.
- Крім того, підрив окупантами Каховської ГЕС унеможливив нормальний доступ води до охолоджувачів на Запорізькій АЕС. Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували один з охолоджувачів.
- Непроста ситуація залишається й на "Кримському титані" в окупованому Армянську. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що росіяни готують провокацію на заводі, щоб звинуватити ЗСУ в екологічному тероризмі. У разі теракту можуть постраждати Крим, ще сім областей України, Туреччина, Росія.