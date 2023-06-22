Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олексій Кошель. На його думку, Росія сподівається на ядерну зброю не лише для розв'язання зовнішніх проблем, а й внутрішніх.

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"Росія може використати черговий терористичний акт або тактичну ядерну зброю, або провокацію з так званою "брудною бомбою", щоб просто відвернути увагу свого суспільства", – зазначив Кошель.

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Оскільки Кремлю байдуже на власних громадян, його ядерні погрози можуть здійснитися.



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Захід боїться

Країни бояться ескалації, а тому тема можливих переговорів між Україною та Росією майже досягла свого апогею. Про це говорять у США, Франції, Німеччині. Заяви світових лідерів майже не відрізняються – мовиться про вдалий наступ ЗСУ як підставу для перемовин.

"Тепер на дипломатичному рівні, в інформаційному полі формуються можливі обриси переговорів. Я не виключаю, що Росія може спробувати використати останній аргумент – ядерну зброю", – вважає політолог.

Зверніть увагу! Французький лідер Еммануель Макрон знову вирішив посадити Україну і Росію за стіл переговорів. Президент Франції сподівається на допомогу Китаю.

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