Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. Так, ISW давно оцінює, що Росія залишить тактичну ядерну зброю в Білорусі, щоб консолідувати фактичний контроль над Білоруссю.

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Росія має намір постійно тримати тактичну ядерну зброю у Білорусі

МЗС Росії 19 червня заявило, що угода Росії про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі не пов'язана конкретними термінами і що Росія поверне зброю лише за умови, що США і НАТО підуть на ряд поступок, зокрема "виведення всієї американської ядерної зброї на територію США" та демонтаж усієї ядерної інфраструктури в Європі.

Ця заява разом із необґрунтованими вимогами до США та НАТО свідчить про те, що Росія має намір залишити тактичну ядерну зброю в Білорусі на постійній основі,

– заявили аналітики.

ISW давно оцінює, що Росія, ймовірно, залишить тактичну ядерну зброю в Білорусі, щоб консолідувати фактичний контроль над Білоруссю, але стверджує, що це розгортання надзвичайно малоймовірно матиме вплив на поле бою в Україні.

Яка є загроза через розміщення ядерної зброї в Білорусі

Росія перекидає частину своєї ядерної зброї у Білорусь. В українській розвідці вважають, що після перекидання російської тактичної ядерної зброї в Білорусь з точки зору безпеки нічого не змінюється – нові загрози не з'являються. Це тупикова гілка путінського ядерного шантажу.

До речі, глава російського міністерства нападу Сєргєй Шойгу заявляв, що ядерна зброя буде лише зберігатися на території Білорусі, проте її контролюватиме Росія.