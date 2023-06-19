Про це 24 Каналу відзначив голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. Він прокоментував заяви Заходу, які мали б бути в рази дієвіші.
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VIP-пропагандист Росії
На думку Павла Латушка, Лукашенко чітко розуміє, що наразі ситуація не на його користь. Україна однозначно переможе у війні, а в самопроголошеного білоруського президента будуть серйозні проблеми. Тому його головна задача зараз – докричатися.
"Лукашенко виконує функцію VIP-пропагандиста і говорить те, що вигідно Кремлю. Можливо, якщо з двох рупорів кричати, вони думають, що будуть почуті. Лукашенко плутається у свідченнях, змінює позицію. Спочатку каже, що наступу не буде, потім, що він розбитий, давайте сядемо за стіл перемовин, погрожує ядеркою. Така хаотична і непослідовна побудова тезисів", – відзначив опозиціонер.
Павло Латушко про загрозу ядерної зброї Білорусі: дивитись відео
Захід не пройшов тест
Розміщення російської ядерної зброї в Білорусі вже незворотній процес і він відбувається на очах усього світу. На думку Латушка, це означає втрату незалежності та суверенітету країни.
"Лукашенко забетонувався міцними металами до Росії. Одна справа ввести ядерну зброю. Інша – вивести", – підкреслив він.
Інше питання – як можна змінити владу в Білорусі, якщо країна-агресорка буде робити все можливе для недопущення цього. А, можливо, і сама постарається замінити Лукашенка.
Це біда, яка прийшла в Білорусь. Зараз є певне розчарування в суспільстві і за останні дні чутно заяви, що Захід не пройшов тест на підтримку демократичного руху в Білорусі. Її просто немає, вона відсутня. Є загальні фрази про союзництво, але немає активних дій,
– додав Павло Латушко.
Розміщення ядерки в Білорусі: останні новини
- Про розміщення першої частини тактичної ядерної зброї в Білорусі стало відомо 16 червня. Про це заявив кремлівський диктатор Путін. Є імовірність, що до Білорусі перемістили не тільки тактичну, але і стратегічну ядерну зброю. Зокрема, мовиться про стратегічний ядерний комплекс "Тополь-М". А Росія може здійснити провокацію.
- Розміщення ядерної зброї в Білорусі – серйозний прецедент. Захід мав би значно жорсткіше на це реагувати. Бо це порушує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
- В українській розвідці зазначили, що переміщення ядерної зброї до Білорусі з точки зору безпеки нічого не змінює – нові загрози не з'являються. Взагалі – це крах путінського ядерного шантажу.