Про це 24 Каналу відзначив голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. Він прокоментував заяви Заходу, які мали б бути в рази дієвіші.

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VIP-пропагандист Росії

На думку Павла Латушка, Лукашенко чітко розуміє, що наразі ситуація не на його користь. Україна однозначно переможе у війні, а в самопроголошеного білоруського президента будуть серйозні проблеми. Тому його головна задача зараз – докричатися.

"Лукашенко виконує функцію VIP-пропагандиста і говорить те, що вигідно Кремлю. Можливо, якщо з двох рупорів кричати, вони думають, що будуть почуті. Лукашенко плутається у свідченнях, змінює позицію. Спочатку каже, що наступу не буде, потім, що він розбитий, давайте сядемо за стіл перемовин, погрожує ядеркою. Така хаотична і непослідовна побудова тезисів", – відзначив опозиціонер.

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Захід не пройшов тест

Розміщення російської ядерної зброї в Білорусі вже незворотній процес і він відбувається на очах усього світу. На думку Латушка, це означає втрату незалежності та суверенітету країни.

"Лукашенко забетонувався міцними металами до Росії. Одна справа ввести ядерну зброю. Інша – вивести", – підкреслив він.

Інше питання – як можна змінити владу в Білорусі, якщо країна-агресорка буде робити все можливе для недопущення цього. А, можливо, і сама постарається замінити Лукашенка.

Це біда, яка прийшла в Білорусь. Зараз є певне розчарування в суспільстві і за останні дні чутно заяви, що Захід не пройшов тест на підтримку демократичного руху в Білорусі. Її просто немає, вона відсутня. Є загальні фрази про союзництво, але немає активних дій,

– додав Павло Латушко.

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